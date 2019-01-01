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У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО

У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО
У замку Любарта відбувається зустріч лучан з п'ятим президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність» Петром Порошенком.

Захід розпочався надвечір 27 червня після того, як експрезидент відвідав Горохів, Жидичин, Ківерці та Підгайці.

У замок Любарта на зустріч з волинянами приїхали також голова Верховної Ради Андрій Парубій та дружина Петра Порошенка Марина Порошенко, яких не було на попередніх локаціях.

Парубій зауважив, що «Європейська Солідарність» у парламенті намагатиметься об'єднати всі сили, аби продовжити рух до добробуту українців, шлях до ЄС та НАТО.

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Перед зустріччю з політиками лучани мали змогу послухати композиції перспективного репера ХАСа та популярного гурту «Kozak System».

У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО


Нагадаємо, у Ківерцях Порошенко представив команду «Європейської Солідарності», зокрема - кандидата по 23 округу, директора Інформаційного агентства ВолиньPost Юрія Сковороду. Натомість у Горохові очільник «Європейської Солідарності» представив кандидата від округу №20 (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони) Івана Мирку.



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Теги: замок Любарта, Петро Порошенко, Волинь, Луцьк, вибори, Європейська Солідарність
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