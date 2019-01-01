У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО

У замку Любарта відбувається зустріч лучан з п'ятим президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність» Петром Порошенком.Захід розпочався надвечір 27 червня після того, як експрезидент відвідав Горохів, Жидичин, Ківерці та Підгайці.У замок Любарта на зустріч з волинянами приїхали також голова Верховної Радита дружина Петра Порошенка, яких не було на попередніх локаціях.Парубій зауважив, що «Європейська Солідарність» у парламенті намагатиметься об'єднати всі сили, аби продовжити рух до добробуту українців, шлях до ЄС та НАТО.Перед зустріччю з політиками лучани мали змогу послухати композиції перспективного репера ХАСа та популярного гурту «Kozak System».Нагадаємо, у Ківерцях Порошенко, зокрема - кандидата по 23 округу, директора. Натомість у Горохові очільник «Європейської Солідарності»(Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони)