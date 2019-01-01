У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У замку Любарта відбувається зустріч лучан з п'ятим президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність»Захід розпочався надвечір 27 червня після того, як експрезидент відвідав Горохів, Жидичин, Ківерці та Підгайці.У замок Любарта на зустріч з волинянами приїхали також голова Верховної Ради, дружина Петра Порошенката його діти, яких не було на попередніх локаціях.Петро Порошенко відзначив, що сьогодні - чудовий день зустрічей з волинянами і особливе піднесення він відчув у церкві в Жидичині. До того ж, завдяки Томосу Україна тепер має свою церкву і чи не найактивніше процес переходу святинь до Православної церкви України відбувається саме на Волині.Окрім того, експрезидент повідомив, що на нього подали позов до суду, бо у 2014 році підписав указ про контрнаступ українських військ, коли звільнили велику частину окупованих територій.«Єдине, що потрібно Путіну - чвари всередині країни. Йому потрібно, щоб наша країна не могла дати відсіч агресору. Але нас багато і ми можемо адекватно на це відповісти», - наголосив він. І додав, що «Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа «За життя» стають все агресивнішими та всілякими силами намагаються вчинити наступ на українське. Вперше за 5 років почали лунати ідеї про скорочення армії, федералізації країни, словом, усе, чого прагне Росія.Парубій у коментарі журналістам зауважив, що «Європейська Солідарність» у парламенті намагатиметься об'єднати всі сили, аби продовжити рух до добробуту українців, шлях до ЄС та НАТО.Перед зустріччю з політиками лучани мали змогу послухати композиції перспективного репера ХАСа та популярного гурту «Kozak System».Нагадаємо, у Ківерцях Порошенко, зокрема - кандидата по 23 округу, директора. Натомість у Горохові очільник «Європейської Солідарності»(Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони)