На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:52
27 червня внаслідок негоди в місті Буча, що на Київщині, через падіння дерева загинула людина.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Окрім цього, у столиці постраждало щонайменше двоє людей.
Так, у Києві рятувальники 17 разів виїжджали для прибирання дерев з автомобілів, 8 разів для прибирання дерев з будинків, а також декілька разів з проїжджих частин.
Станом на 18:00, столичні рятувальники здійснили 62 виїзди для ліквідації подій. Також рятувальники здійснили 1 виїзд для надання допомоги з буксирування автомобілів та 2 виїзди на відкачування води з підвалу у дитячому садочку.
А на Івано-Франківщині, станом на 15:00, відбулося повалення близько 160 дерев та пошкоджено покрівлі 11 будівель. Жертв та постраждалих на території області немає. До ліквідації залучили 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Окрім цього, у столиці постраждало щонайменше двоє людей.
Так, у Києві рятувальники 17 разів виїжджали для прибирання дерев з автомобілів, 8 разів для прибирання дерев з будинків, а також декілька разів з проїжджих частин.
Станом на 18:00, столичні рятувальники здійснили 62 виїзди для ліквідації подій. Також рятувальники здійснили 1 виїзд для надання допомоги з буксирування автомобілів та 2 виїзди на відкачування води з підвалу у дитячому садочку.
А на Івано-Франківщині, станом на 15:00, відбулося повалення близько 160 дерев та пошкоджено покрівлі 11 будівель. Жертв та постраждалих на території області немає. До ліквідації залучили 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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