На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО

27 червня внаслідок негоди в місті Буча, що на Київщині, через падіння дерева загинула людина.Про це повідомляє прес-служба ДСНС.Окрім цього, у столиці постраждало щонайменше двоє людей.Так, у Києві рятувальники 17 разів виїжджали для прибирання дерев з автомобілів, 8 разів для прибирання дерев з будинків, а також декілька разів з проїжджих частин.Станом на 18:00, столичні рятувальники здійснили 62 виїзди для ліквідації подій. Також рятувальники здійснили 1 виїзд для надання допомоги з буксирування автомобілів та 2 виїзди на відкачування води з підвалу у дитячому садочку.А на Івано-Франківщині, станом на 15:00, відбулося повалення близько 160 дерев та пошкоджено покрівлі 11 будівель. Жертв та постраждалих на території області немає. До ліквідації залучили 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.