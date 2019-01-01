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На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО

На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
27 червня внаслідок негоди в місті Буча, що на Київщині, через падіння дерева загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Окрім цього, у столиці постраждало щонайменше двоє людей.

Так, у Києві рятувальники 17 разів виїжджали для прибирання дерев з автомобілів, 8 разів для прибирання дерев з будинків, а також декілька разів з проїжджих частин.

Станом на 18:00, столичні рятувальники здійснили 62 виїзди для ліквідації подій. Також рятувальники здійснили 1 виїзд для надання допомоги з буксирування автомобілів та 2 виїзди на відкачування води з підвалу у дитячому садочку.

А на Івано-Франківщині, станом на 15:00, відбулося повалення близько 160 дерев та пошкоджено покрівлі 11 будівель. Жертв та постраждалих на території області немає. До ліквідації залучили 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.

На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО

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Теги: негода, Київщина
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