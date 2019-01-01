Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО

У замку Любарта відбулася зустріч лучан з п'ятим президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність»Захід відбувся надвечір 27 червня після того, як експрезидент відвідав Горохів, Жидичин, Ківерці та Підгайці.На зустріч з лучанами приїхали також голова Верховної Ради, дружина Петра Порошенка, його діти, а також представники команди і волинські кандидати-мажоритарники від «Європейської Солідарності».Під час зустрічі експрезидент України наголосив наі не дати шансу для реваншу проросійським силам.У замку Любарта Петро Порошенко представив кандидата, який іде на вибори до Верховної Ради від Луцька - активіста, екс-заступника Луцького міського головиЗі сцени він розповів, що ще не має жодного селфі з Петром Порошенком, тож зробив фото просто на сцені перед десятками лучан.«Я не впевнений на 100%, як нове обличчя, як я буду у парламенті, тільки притираюсь у цьому руслі, але я впевнений у своїй команді, яка допоможе і підтримає», - відзначив Моклиця.«Обов'язково ми з вами маємо зустрітися на виборчих дільницях 21 липня, бо від вашої активності залежить майбутнє. Це буде запорукою того, що ми невпинно йдемо в бік Європи», - відзначив Порошенко.«Стіни замку Любарта є свідченням тих часів, коли в Луцьку знаходився політичний, а не географічний центр Європи. Саме тут 580 років тому відбувся з'їзд монархів», - сказав Порошенко і висловив сподівання, що саме в Луцьку буде перший в Україні саміт лідерів країн Європи.«Голосуйте за сильних і явно прохідних. Голосуйте за «Європейську Солідарність», - закликав Петро Порошенко.На завершення зустрічі присутні усі разом заспівали Гімн України.Нагадаємо, у Ківерцях Порошенко, зокрема - кандидата по 23 округу, директора. Натомість у Горохові очільник «Європейської Солідарності»(Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони)