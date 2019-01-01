Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
Сьогодні, 20:40
У замку Любарта відбулася зустріч лучан з п'ятим президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність» Петром Порошенком.
Захід відбувся надвечір 27 червня після того, як експрезидент відвідав Горохів, Жидичин, Ківерці та Підгайці.
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На зустріч з лучанами приїхали також голова Верховної Ради Андрій Парубій, дружина Петра Порошенка Марина Порошенко, його діти, а також представники команди і волинські кандидати-мажоритарники від «Європейської Солідарності».
Під час зустрічі експрезидент України наголосив на надважливості того, аби згуртуватися і не дати шансу для реваншу проросійським силам.
У замку Любарта Петро Порошенко представив кандидата, який іде на вибори до Верховної Ради від Луцька - активіста, екс-заступника Луцького міського голови Юрія Моклицю.
Зі сцени він розповів, що ще не має жодного селфі з Петром Порошенком, тож зробив фото просто на сцені перед десятками лучан.
«Я не впевнений на 100%, як нове обличчя, як я буду у парламенті, тільки притираюсь у цьому руслі, але я впевнений у своїй команді, яка допоможе і підтримає», - відзначив Моклиця.
«Обов'язково ми з вами маємо зустрітися на виборчих дільницях 21 липня, бо від вашої активності залежить майбутнє. Це буде запорукою того, що ми невпинно йдемо в бік Європи», - відзначив Порошенко.
«Стіни замку Любарта є свідченням тих часів, коли в Луцьку знаходився політичний, а не географічний центр Європи. Саме тут 580 років тому відбувся з'їзд монархів», - сказав Порошенко і висловив сподівання, що саме в Луцьку буде перший в Україні саміт лідерів країн Європи.
«Голосуйте за сильних і явно прохідних. Голосуйте за «Європейську Солідарність», - закликав Петро Порошенко.
На завершення зустрічі присутні усі разом заспівали Гімн України.
Нагадаємо, у Ківерцях Порошенко представив команду «Європейської Солідарності», зокрема - кандидата по 23 округу, директора Інформаційного агентства ВолиньPost Юрія Сковороду. Натомість у Горохові очільник «Європейської Солідарності» представив кандидата від округу №20 (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони) Івана Мирку.
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Захід відбувся надвечір 27 червня після того, як експрезидент відвідав Горохів, Жидичин, Ківерці та Підгайці.
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На зустріч з лучанами приїхали також голова Верховної Ради Андрій Парубій, дружина Петра Порошенка Марина Порошенко, його діти, а також представники команди і волинські кандидати-мажоритарники від «Європейської Солідарності».
Під час зустрічі експрезидент України наголосив на надважливості того, аби згуртуватися і не дати шансу для реваншу проросійським силам.
У замку Любарта Петро Порошенко представив кандидата, який іде на вибори до Верховної Ради від Луцька - активіста, екс-заступника Луцького міського голови Юрія Моклицю.
Зі сцени він розповів, що ще не має жодного селфі з Петром Порошенком, тож зробив фото просто на сцені перед десятками лучан.
«Я не впевнений на 100%, як нове обличчя, як я буду у парламенті, тільки притираюсь у цьому руслі, але я впевнений у своїй команді, яка допоможе і підтримає», - відзначив Моклиця.
«Обов'язково ми з вами маємо зустрітися на виборчих дільницях 21 липня, бо від вашої активності залежить майбутнє. Це буде запорукою того, що ми невпинно йдемо в бік Європи», - відзначив Порошенко.
«Стіни замку Любарта є свідченням тих часів, коли в Луцьку знаходився політичний, а не географічний центр Європи. Саме тут 580 років тому відбувся з'їзд монархів», - сказав Порошенко і висловив сподівання, що саме в Луцьку буде перший в Україні саміт лідерів країн Європи.
«Голосуйте за сильних і явно прохідних. Голосуйте за «Європейську Солідарність», - закликав Петро Порошенко.
На завершення зустрічі присутні усі разом заспівали Гімн України.
Нагадаємо, у Ківерцях Порошенко представив команду «Європейської Солідарності», зокрема - кандидата по 23 округу, директора Інформаційного агентства ВолиньPost Юрія Сковороду. Натомість у Горохові очільник «Європейської Солідарності» представив кандидата від округу №20 (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони) Івана Мирку.
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