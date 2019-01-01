Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО

Проблема бродячих тварин на вулицях Луцька – не нова. У медіа з’являються все нові повідомлення про напади собак на людей.Чому у місті немає притулку, як зменшити кількість тварин та що у компетенції комунального підприємства «Ласка», – в ефірі у головному суспільно-політичному ток-шоу Волині "Протилежний погляд" на "12 каналі".Окрім цього гості дискутуватимуть, якою є роль волонтерських організацій, як покращити обізнаність людей щодо тварин та як зрештою прибрати тварин з вулиць гуманним шляхом.