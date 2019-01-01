Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО
Сьогодні, 20:17
Проблема бродячих тварин на вулицях Луцька – не нова. У медіа з’являються все нові повідомлення про напади собак на людей.
Чому у місті немає притулку, як зменшити кількість тварин та що у компетенції комунального підприємства «Ласка», – в ефірі у головному суспільно-політичному ток-шоу Волині "Протилежний погляд" на "12 каналі".
Окрім цього гості дискутуватимуть, якою є роль волонтерських організацій, як покращити обізнаність людей щодо тварин та як зрештою прибрати тварин з вулиць гуманним шляхом.
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Чому у місті немає притулку, як зменшити кількість тварин та що у компетенції комунального підприємства «Ласка», – в ефірі у головному суспільно-політичному ток-шоу Волині "Протилежний погляд" на "12 каналі".
Окрім цього гості дискутуватимуть, якою є роль волонтерських організацій, як покращити обізнаність людей щодо тварин та як зрештою прибрати тварин з вулиць гуманним шляхом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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