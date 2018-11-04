Покровський та «СВІДОМІ» делегували Тараса Шкітера для участі у виборах*

Тараса Шкітера на виборах 21 липня.



Про це йдеться на сторінці «СВІДОМИХ» у Facebook.



Текст звернення подаємо без змін:



«Наша країна перебуває в постійному пошуку внутрішньої злагоди та свого місця у світі. Наш рідний Луцьк уже понад два роки живе без міського голови та втрачає у своєму розвитку. Старі політики не знайшли шляхів вирішення цих проблем.



Ми переконані, що найбільшими нашими ворогами є безвідповідальність та байдужість, які породжені цинізмом, брехнею, корупцією та популізмом політиків, час яких минає.



Ми підтримуємо суспільний запит на зміни, який український народ продемонстрував на виборах Президента. Сьогодні прийшов час нових політиків, які готові брати відповідальність за долю країни та своїх громад. І такі політики є у нашому місті та серед нас.







Спираючись на принципи та стратегічні цілі нашої організації, успішну реалізацію десятків корисних проектів для лучан та їхні очікування, ми заявляємо про нашу участь у позачергових виборах народних депутатів України.



Ми підтримуємо висування кандидатом у народні депутати України співзасновника нашої організації, журналіста Шкітера Тараса Ігоровича!



Тарас Шкітер, співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", кандидат у народні депутати України

Переконані, що настав час обрати нового народного депутата від нашого міста, який здатний використати шанс на зміни. Ми знаємо, що Тарас Шкітер не підведе», – йдеться у повідомленні.



Отож, ГР «СВІДОМІ» закликає підтримати Тараса Шкітера на виборах 21 липня. А також запрошують стати волонтером команди під час виборів.



«Свідомі рішення – шанс на якісні зміни!»





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