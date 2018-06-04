Волинянин – у списках на обмін полоненими





Загалом, представники псевдореспублік передадуть Україні чотирьох полонених солдатів ЗСУ, - повідомляє



Про обмін на зустрічі в Москві домовилися представники української сторони та ватажки "ЛДНР".



Зокрема, сторони вирішили, щоб прискорити процес підготовки до обміну за формулою "всіх на всіх", ДНР і ЛНР в якості жесту доброї волі в односторонньому порядку передадуть Україні чотирьох полонених військових.



За даними телеграм-каналу Klymenko Time, стали відомі прізвища чотирьох українців, які будуть звільнені з полону: Великий, Веремейчик, Міхєєв, Горяїнов.



Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну Яків Веремейчик. Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час обміну полоненими, який має відбутися у п'ятницю, 28 червня, терористи мають відпустити додому волинянина.Загалом, представники псевдореспублік передадуть Україні чотирьох полонених солдатів ЗСУ, - повідомляє Znaj.ua Про обмін на зустрічі в Москві домовилися представники української сторони та ватажки "ЛДНР".Зокрема, сторони вирішили, щоб прискорити процес підготовки до обміну за формулою "всіх на всіх", ДНР і ЛНР в якості жесту доброї волі в односторонньому порядку передадуть Україні чотирьох полонених військових.За даними телеграм-каналу Klymenko Time, стали відомі прізвища чотирьох українців, які будуть звільнені з полону: Великий, Веремейчик, Міхєєв, Горяїнов.- мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну Яків Веремейчик. Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію