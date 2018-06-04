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Волинянин – у списках на обмін полоненими

Волинянин – у списках на обмін полоненими
Під час обміну полоненими, який має відбутися у п'ятницю, 28 червня, терористи мають відпустити додому волинянина.

Загалом, представники псевдореспублік передадуть Україні чотирьох полонених солдатів ЗСУ, - повідомляє Znaj.ua.

Про обмін на зустрічі в Москві домовилися представники української сторони та ватажки "ЛДНР".

Зокрема, сторони вирішили, щоб прискорити процес підготовки до обміну за формулою "всіх на всіх", ДНР і ЛНР в якості жесту доброї волі в односторонньому порядку передадуть Україні чотирьох полонених військових.

За даними телеграм-каналу Klymenko Time, стали відомі прізвища чотирьох українців, які будуть звільнені з полону: Великий, Веремейчик, Міхєєв, Горяїнов.
Волинянин – у списках на обмін полоненими

Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну Яків Веремейчик. Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».

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Теги: Яків Веремейчик, полон
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