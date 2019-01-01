Волинь – серед лідерів за зростанням зарплатної заборгованості





За даними Державної служби статистики, у травні сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зросла на 8,8% і на 1 червня досягла 1,541 млрд грн, - пише



У Волинській області заборгованість з виплати зарплати в минулому місяці збільшилась на 33,5%. Це другий показник по Україні.



Водночас зростання заборгованості з виплати зарплати в минулому місяці спостерігалося у Львівській (в 2,1 рази), Херсонській (на 31,6%), Дніпропетровській (на 7,8%), Запорізькій (на 4,1%), Київській (на 3,4%), Тернопільській (на 2,9%), Донецькій (на 2,6%), Черкаській (на 2,4%) та Івано-Франківській (на 2%) областях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в травні 2019 року збільшилася на 3,9% і на 1 червня становила 2,718 мільярда гривень. Волинь разом з Львівщиною лідирують за цими показниками.За даними Державної служби статистики, у травні сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зросла на 8,8% і на 1 червня досягла 1,541 млрд грн, - пише «Українська правда» У Волинській області заборгованість з виплати зарплати в минулому місяці збільшилась на 33,5%. Це другий показник по Україні.Водночас зростання заборгованості з виплати зарплати в минулому місяці спостерігалося у Львівській (в 2,1 рази), Херсонській (на 31,6%), Дніпропетровській (на 7,8%), Запорізькій (на 4,1%), Київській (на 3,4%), Тернопільській (на 2,9%), Донецькій (на 2,6%), Черкаській (на 2,4%) та Івано-Франківській (на 2%) областях.

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