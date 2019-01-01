вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь – серед лідерів за зростанням зарплатної заборгованості

Волинь – серед лідерів за зростанням зарплатної заборгованості
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в травні 2019 року збільшилася на 3,9% і на 1 червня становила 2,718 мільярда гривень. Волинь разом з Львівщиною лідирують за цими показниками.

За даними Державної служби статистики, у травні сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зросла на 8,8% і на 1 червня досягла 1,541 млрд грн, - пише «Українська правда».

У Волинській області заборгованість з виплати зарплати в минулому місяці збільшилась на 33,5%. Це другий показник по Україні.

Водночас зростання заборгованості з виплати зарплати в минулому місяці спостерігалося у Львівській (в 2,1 рази), Херсонській (на 31,6%), Дніпропетровській (на 7,8%), Запорізькій (на 4,1%), Київській (на 3,4%), Тернопільській (на 2,9%), Донецькій (на 2,6%), Черкаській (на 2,4%) та Івано-Франківській (на 2%) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, зарплата, заборгованість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»
Сьогодні, 23:35
Волинь – серед лідерів за зростанням зарплатної заборгованості
Сьогодні, 23:08
Волинянин – у списках на обмін полоненими
Сьогодні, 22:15
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень
Сьогодні, 21:46
Схожі новини
Ковельським чиновникам підняли зарплату Ковельським чиновникам підняли зарплату
24 червень, 10:19
Назвали перелік підприємств Волині, які боргують людям найбільше зарплати Назвали перелік підприємств Волині, які боргують людям найбільше зарплати
15 квітень, 13:08
Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей
30 березень, 09:50
Повідомили, яка середня зарплата у волинських лісівників Повідомили, яка середня зарплата у волинських лісівників
14 березень, 06:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»
Сьогодні, 23:35
 0
Волинь – серед лідерів за зростанням зарплатної заборгованості
Сьогодні, 23:08
 0
Волинянин – у списках на обмін полоненими
Сьогодні, 22:15
 0
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО
Сьогодні, 21:49
 0
Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень
Сьогодні, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿