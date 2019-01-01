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Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО

Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО
Досвідчені та успішні лучани стануть наставниками для молоді, яка хоче реалізувати свої задуми та плани.

Ініціатива «Школа менторства» – це новий напрямок Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», - пише "Конкурент".

«Це напрямок, де наші активні лучани, які відвідують Школу свідомого громадянина, можуть локально на рівні міста реалізовувати себе як тренери, спікери і ментори (наставники). У Луцьку є два вищих навчальних заклади, з яких випускаються дуже активні і амбітні люди в яких є ідеї. Але вони не знають, як їх можна реалізувати. Тож цей проект саме для таких людей», –розповіла про проект його координаторка Христина Назар.
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО


З її слів, основною метою проекту є об’єднання успішних людей міста з молоддю для розвитку як охочих, так і Луцька загалом.
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО

«Плануємо скласти орієнтовний план зустрічей. Опісля цього зацікавлені молоді люди сконтактують з ментором і будуть індивідуально працювати над втіленням своєї ідеї в життя», – пояснила Христина Назар.

Варто зауважити, що «СВІДОМІ» чекають на усіх, хто хоче втілити в життя свою ініціативу чи ідею та запрошують знайти собі наставника й заручитися його підтримкою.
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО

«Таке знайомство буде відбуватися у формі відкритих зустрічей, дискусійних панелей, відкритих лекцій менторів з активними молодими людьми», – уточнили у Громадянському Русі.
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО

Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО
Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО

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Теги: Луцьк, Школа менторства
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