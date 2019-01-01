Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Досвідчені та успішні лучани стануть наставниками для молоді, яка хоче реалізувати свої задуми та плани.
Ініціатива «Школа менторства» – це новий напрямок Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», - пише "Конкурент".
«Це напрямок, де наші активні лучани, які відвідують Школу свідомого громадянина, можуть локально на рівні міста реалізовувати себе як тренери, спікери і ментори (наставники). У Луцьку є два вищих навчальних заклади, з яких випускаються дуже активні і амбітні люди в яких є ідеї. Але вони не знають, як їх можна реалізувати. Тож цей проект саме для таких людей», –розповіла про проект його координаторка Христина Назар.
З її слів, основною метою проекту є об’єднання успішних людей міста з молоддю для розвитку як охочих, так і Луцька загалом.
«Плануємо скласти орієнтовний план зустрічей. Опісля цього зацікавлені молоді люди сконтактують з ментором і будуть індивідуально працювати над втіленням своєї ідеї в життя», – пояснила Христина Назар.
Варто зауважити, що «СВІДОМІ» чекають на усіх, хто хоче втілити в життя свою ініціативу чи ідею та запрошують знайти собі наставника й заручитися його підтримкою.
«Таке знайомство буде відбуватися у формі відкритих зустрічей, дискусійних панелей, відкритих лекцій менторів з активними молодими людьми», – уточнили у Громадянському Русі.
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Ініціатива «Школа менторства» – це новий напрямок Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», - пише "Конкурент".
«Це напрямок, де наші активні лучани, які відвідують Школу свідомого громадянина, можуть локально на рівні міста реалізовувати себе як тренери, спікери і ментори (наставники). У Луцьку є два вищих навчальних заклади, з яких випускаються дуже активні і амбітні люди в яких є ідеї. Але вони не знають, як їх можна реалізувати. Тож цей проект саме для таких людей», –розповіла про проект його координаторка Христина Назар.
З її слів, основною метою проекту є об’єднання успішних людей міста з молоддю для розвитку як охочих, так і Луцька загалом.
«Плануємо скласти орієнтовний план зустрічей. Опісля цього зацікавлені молоді люди сконтактують з ментором і будуть індивідуально працювати над втіленням своєї ідеї в життя», – пояснила Христина Назар.
Варто зауважити, що «СВІДОМІ» чекають на усіх, хто хоче втілити в життя свою ініціативу чи ідею та запрошують знайти собі наставника й заручитися його підтримкою.
«Таке знайомство буде відбуватися у формі відкритих зустрічей, дискусійних панелей, відкритих лекцій менторів з активними молодими людьми», – уточнили у Громадянському Русі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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