Молодих лучан запрошують до Школи менторства. ФОТО





Ініціатива «Школа менторства» – це новий напрямок Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», - пише



«Це напрямок, де наші активні лучани, які відвідують Школу свідомого громадянина, можуть локально на рівні міста реалізовувати себе як тренери, спікери і ментори (наставники). У Луцьку є два вищих навчальних заклади, з яких випускаються дуже активні і амбітні люди в яких є ідеї. Але вони не знають, як їх можна реалізувати. Тож цей проект саме для таких людей», –розповіла про проект його координаторка Христина Назар.





З її слів, основною метою проекту є об’єднання успішних людей міста з молоддю для розвитку як охочих, так і Луцька загалом.



«Плануємо скласти орієнтовний план зустрічей. Опісля цього зацікавлені молоді люди сконтактують з ментором і будуть індивідуально працювати над втіленням своєї ідеї в життя», – пояснила Христина Назар.



Варто зауважити, що «СВІДОМІ» чекають на усіх, хто хоче втілити в життя свою ініціативу чи ідею та запрошують знайти собі наставника й заручитися його підтримкою.



«Таке знайомство буде відбуватися у формі відкритих зустрічей, дискусійних панелей, відкритих лекцій менторів з активними молодими людьми», – уточнили у Громадянському Русі.





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