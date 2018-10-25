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І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»

І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»
Представники компанії «Philips» були приємно вражені Волинською обласною клінічною лікарнею.

27 червня іноземні гості перебували у Луцьку та відвідали обласну лікарню, щоб підписати договір на постачання УЗД-апаратів, придбаних завдяки реалізації у краї субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», - йдеться у спільноті Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА у Facebook.

Зокрема до Луцька завытали керівник відділу експорту Центральної і Східної Європи «Philips Medical Systems Nederland B.V.» Дерек Він та комерційний директор офіційного дистриб’ютора «Philips Medical Systems Nederland B.V.» компанії «AFS Medizintechnik» Андрес Еске.

І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»

Під час зустрічі із начальником управління охорони здоров`я Волинської ОДА Ігорем Ващенюком іноземці захотіли подивитися, як працює придбаний у цієї ж фірми минулоріч ангіограф, який запустили в експлуатацію у грудні 2018-го.
І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»

«І найперше, звичайно ж, усі попрямували до відділення інтервенційної радіології, в одній із операційних якого і працює рентген-ангіографічна установка «Philips Allura Xper FD20». Побаченим тут візитери були втішені. А впевненості у тому, що техніка від одного з кращих світових виробників медобладнання у надійних руках професіоналів і дійсно покращила можливості у наданні медичної допомоги хворим, додало спілкування представників фірми із завідувачем відділення інтервенційної радіології №2 Юрієм Легкодухом. У розмові зачепили чимало питань: і особливості роботи на ангіографі, і технічні моменти експлуатації приладу, і те, які втручання та дослідження проводять на цій установці, і кількість пацієнтів, яким надаються медичні послуги», - йдеться у дописі.
І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»

Завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики Юрій Порчук під час спілкуванням із представниками фірми «Philips» зізнався, що волинські лікарі ознайомлені з їхньою технікою і дуже радіють, що скоро знову отримають «поповнення».
Як відомо, значну частину ультразвукових апаратів, придбаних завдяки другій фазі закупівель субпроекту, привезуть саме у відділення функціональної та УЗД-діагностики.

Загалом гості відвідали чимало відділень і змогли поспілкуватися з фахівцями різних профілів, обговоривши з ними, зокрема, технічні новинки медичної техніки, яку випускає «Philips Medical Systems Nederland B.V.».
І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»

У розмові звучали сподівання, що уже в найближчому часі можливості українських медзакладів, зокрема і ВОКЛ, дозволять купувати найсучасніші апарати та у рази підвищувати надання послуг населенню.

На завершення зустрічі Олександр Дудар подякував гостям та надійному партеру, якого вони представляють, – фірмі «Philips», адже завдяки тому, що ця компанія взяла участь у тендерах у рамках субпроекту, надвисокої якості медичну техніку вдалося закупити за гарними цінами, з економією коштів.

Натомість Дерек Він запросив заступника головного лікаря ВОКЛ до офісу виробника у Нідерланди – аби той ознайомився із новинками, які б варто було придбати у лікарню.

«Ми вражені…Приємно. І фахівцями, і технікою, і станом приміщення. Сподіваємося на те, що цей заклад стане нашим постійним партнером і поза рамками субпроекту. Натомість обіцяємо якість та хорошу співпрацю на усіх етапах», – запевнили гості після майже двогодинного візиту до Волинської обласної клінічної лікарні. І, до слова, пообіцяли докласти зусиль, аби прибути на Волинь ще раз, коли сюди привезуть УЗД-апарати.
І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»

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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня
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