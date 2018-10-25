І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»
Сьогодні, 23:35
Представники компанії «Philips» були приємно вражені Волинською обласною клінічною лікарнею.
27 червня іноземні гості перебували у Луцьку та відвідали обласну лікарню, щоб підписати договір на постачання УЗД-апаратів, придбаних завдяки реалізації у краї субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», - йдеться у спільноті Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА у Facebook.
Зокрема до Луцька завытали керівник відділу експорту Центральної і Східної Європи «Philips Medical Systems Nederland B.V.» Дерек Він та комерційний директор офіційного дистриб’ютора «Philips Medical Systems Nederland B.V.» компанії «AFS Medizintechnik» Андрес Еске.
Під час зустрічі із начальником управління охорони здоров`я Волинської ОДА Ігорем Ващенюком іноземці захотіли подивитися, як працює придбаний у цієї ж фірми минулоріч ангіограф, який запустили в експлуатацію у грудні 2018-го.
«І найперше, звичайно ж, усі попрямували до відділення інтервенційної радіології, в одній із операційних якого і працює рентген-ангіографічна установка «Philips Allura Xper FD20». Побаченим тут візитери були втішені. А впевненості у тому, що техніка від одного з кращих світових виробників медобладнання у надійних руках професіоналів і дійсно покращила можливості у наданні медичної допомоги хворим, додало спілкування представників фірми із завідувачем відділення інтервенційної радіології №2 Юрієм Легкодухом. У розмові зачепили чимало питань: і особливості роботи на ангіографі, і технічні моменти експлуатації приладу, і те, які втручання та дослідження проводять на цій установці, і кількість пацієнтів, яким надаються медичні послуги», - йдеться у дописі.
Завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики Юрій Порчук під час спілкуванням із представниками фірми «Philips» зізнався, що волинські лікарі ознайомлені з їхньою технікою і дуже радіють, що скоро знову отримають «поповнення».
Як відомо, значну частину ультразвукових апаратів, придбаних завдяки другій фазі закупівель субпроекту, привезуть саме у відділення функціональної та УЗД-діагностики.
Загалом гості відвідали чимало відділень і змогли поспілкуватися з фахівцями різних профілів, обговоривши з ними, зокрема, технічні новинки медичної техніки, яку випускає «Philips Medical Systems Nederland B.V.».
У розмові звучали сподівання, що уже в найближчому часі можливості українських медзакладів, зокрема і ВОКЛ, дозволять купувати найсучасніші апарати та у рази підвищувати надання послуг населенню.
На завершення зустрічі Олександр Дудар подякував гостям та надійному партеру, якого вони представляють, – фірмі «Philips», адже завдяки тому, що ця компанія взяла участь у тендерах у рамках субпроекту, надвисокої якості медичну техніку вдалося закупити за гарними цінами, з економією коштів.
Натомість Дерек Він запросив заступника головного лікаря ВОКЛ до офісу виробника у Нідерланди – аби той ознайомився із новинками, які б варто було придбати у лікарню.
«Ми вражені…Приємно. І фахівцями, і технікою, і станом приміщення. Сподіваємося на те, що цей заклад стане нашим постійним партнером і поза рамками субпроекту. Натомість обіцяємо якість та хорошу співпрацю на усіх етапах», – запевнили гості після майже двогодинного візиту до Волинської обласної клінічної лікарні. І, до слова, пообіцяли докласти зусиль, аби прибути на Волинь ще раз, коли сюди привезуть УЗД-апарати.
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27 червня іноземні гості перебували у Луцьку та відвідали обласну лікарню, щоб підписати договір на постачання УЗД-апаратів, придбаних завдяки реалізації у краї субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», - йдеться у спільноті Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА у Facebook.
Зокрема до Луцька завытали керівник відділу експорту Центральної і Східної Європи «Philips Medical Systems Nederland B.V.» Дерек Він та комерційний директор офіційного дистриб’ютора «Philips Medical Systems Nederland B.V.» компанії «AFS Medizintechnik» Андрес Еске.
Під час зустрічі із начальником управління охорони здоров`я Волинської ОДА Ігорем Ващенюком іноземці захотіли подивитися, як працює придбаний у цієї ж фірми минулоріч ангіограф, який запустили в експлуатацію у грудні 2018-го.
«І найперше, звичайно ж, усі попрямували до відділення інтервенційної радіології, в одній із операційних якого і працює рентген-ангіографічна установка «Philips Allura Xper FD20». Побаченим тут візитери були втішені. А впевненості у тому, що техніка від одного з кращих світових виробників медобладнання у надійних руках професіоналів і дійсно покращила можливості у наданні медичної допомоги хворим, додало спілкування представників фірми із завідувачем відділення інтервенційної радіології №2 Юрієм Легкодухом. У розмові зачепили чимало питань: і особливості роботи на ангіографі, і технічні моменти експлуатації приладу, і те, які втручання та дослідження проводять на цій установці, і кількість пацієнтів, яким надаються медичні послуги», - йдеться у дописі.
Завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики Юрій Порчук під час спілкуванням із представниками фірми «Philips» зізнався, що волинські лікарі ознайомлені з їхньою технікою і дуже радіють, що скоро знову отримають «поповнення».
Як відомо, значну частину ультразвукових апаратів, придбаних завдяки другій фазі закупівель субпроекту, привезуть саме у відділення функціональної та УЗД-діагностики.
Загалом гості відвідали чимало відділень і змогли поспілкуватися з фахівцями різних профілів, обговоривши з ними, зокрема, технічні новинки медичної техніки, яку випускає «Philips Medical Systems Nederland B.V.».
У розмові звучали сподівання, що уже в найближчому часі можливості українських медзакладів, зокрема і ВОКЛ, дозволять купувати найсучасніші апарати та у рази підвищувати надання послуг населенню.
На завершення зустрічі Олександр Дудар подякував гостям та надійному партеру, якого вони представляють, – фірмі «Philips», адже завдяки тому, що ця компанія взяла участь у тендерах у рамках субпроекту, надвисокої якості медичну техніку вдалося закупити за гарними цінами, з економією коштів.
Натомість Дерек Він запросив заступника головного лікаря ВОКЛ до офісу виробника у Нідерланди – аби той ознайомився із новинками, які б варто було придбати у лікарню.
«Ми вражені…Приємно. І фахівцями, і технікою, і станом приміщення. Сподіваємося на те, що цей заклад стане нашим постійним партнером і поза рамками субпроекту. Натомість обіцяємо якість та хорошу співпрацю на усіх етапах», – запевнили гості після майже двогодинного візиту до Волинської обласної клінічної лікарні. І, до слова, пообіцяли докласти зусиль, аби прибути на Волинь ще раз, коли сюди привезуть УЗД-апарати.
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