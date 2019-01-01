28 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження у заслуженого працівника освіти(на фото).Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Григорій, Єфрем, Лазар та Михайло.Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди і любові.28 червня 1931 року на Установчому конгресі в Луцьку було створене Волинське українське об’єднання (ВУО).Це була нова партія центристського спрямування, яка займалася розбудовою суспільних, культурних, освітніх, господарських релігійних установ у краї і була втіленням прагнення частини українських і польських діячів до порозуміння.У цей день 1947 року у Луцьку відбувся перший випуск фельдшерсько-акушерської школи (зараз – Луцького медичного коледжу).Сьогодні – День Конституції України. 28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.