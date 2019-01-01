28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження у заслуженого працівника освіти Валентина Вірковського (на фото).
Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Григорій, Єфрем, Лазар та Михайло.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди і любові.
28 червня 1931 року на Установчому конгресі в Луцьку було створене Волинське українське об’єднання (ВУО).
Це була нова партія центристського спрямування, яка займалася розбудовою суспільних, культурних, освітніх, господарських релігійних установ у краї і була втіленням прагнення частини українських і польських діячів до порозуміння.
У цей день 1947 року у Луцьку відбувся перший випуск фельдшерсько-акушерської школи (зараз – Луцького медичного коледжу).
Сьогодні – День Конституції України. 28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Григорій, Єфрем, Лазар та Михайло.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди і любові.
28 червня 1931 року на Установчому конгресі в Луцьку було створене Волинське українське об’єднання (ВУО).
Це була нова партія центристського спрямування, яка займалася розбудовою суспільних, культурних, освітніх, господарських релігійних установ у краї і була втіленням прагнення частини українських і польських діячів до порозуміння.
У цей день 1947 року у Луцьку відбувся перший випуск фельдшерсько-акушерської школи (зараз – Луцького медичного коледжу).
Сьогодні – День Конституції України. 28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сенат США ухвалив виділення Україні військової допомоги
Сьогодні, 01:08
На Волині через поламану пожежну машину згоріла хата. ВІДЕО
Сьогодні, 00:06
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
І фахівцями, і технікою: волинська лікарня вразила представників компанії «Philips»
27 червень, 23:35
Волинь – серед лідерів за зростанням зарплатної заборгованості
27 червень, 23:08