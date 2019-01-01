«На нагородженні плакали»: волинянка з напарницею поділилися емоціями після «золотого» запливу

Золоті медалістки ІІ Європейських ігор у Мінську-2019тарозповіли про враження від свого чемпіонського заїзду.Спорстменки розповіли, чи не заважала їм погода долати дистанцію, - повідомляє прес-служба НОК.«Ми не боролися з погодою, ми боролися самі з собою. Погоду ми ніколи не обираємо, ми під неї підлаштовуємося. Дякувати Богу, ми вибороли цю золоту медаль, і принесли її збірній Україні. На нагородженні плакали, емоції переповнювали…», - сказали дівчата.Зазначимо, для Марії Повх ця медаль стала другою на Європейських іграх. У Баку-2015 веслувальниця здобула бронзову нагороду. Для Людмили Кукліновської натомість це медальний дебют на мультиспортивному європейському форумі – і одразу «золото».