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«На нагородженні плакали»: волинянка з напарницею поділилися емоціями після «золотого» запливу

«На нагородженні плакали»: волинянка з напарницею поділилися емоціями після «золотого» запливу
Золоті медалістки ІІ Європейських ігор у Мінську-2019 Марія Повх та Людмила Куклінська розповіли про враження від свого чемпіонського заїзду.

Спорстменки розповіли, чи не заважала їм погода долати дистанцію, - повідомляє прес-служба НОК.

«Ми не боролися з погодою, ми боролися самі з собою. Погоду ми ніколи не обираємо, ми під неї підлаштовуємося. Дякувати Богу, ми вибороли цю золоту медаль, і принесли її збірній Україні. На нагородженні плакали, емоції переповнювали…», - сказали дівчата.

Зазначимо, для Марії Повх ця медаль стала другою на Європейських іграх. У Баку-2015 веслувальниця здобула бронзову нагороду. Для Людмили Кукліновської натомість це медальний дебют на мультиспортивному європейському форумі – і одразу «золото».

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Теги: Марія Повх, Людмила Куклінська, каное, Європейські ігри, золото
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