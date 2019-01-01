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На Волині через поламану пожежну машину згоріла хата. ВІДЕО

На Волині через поламану пожежну машину згоріла хата. ВІДЕО
На Волині вогонь повністю знищив житловий будинок.

Пожежа сталася 21 червня у селі Літин Турійського району, - про це йдеться у дописі під відео в спільноті «Турійські новини» у Facebook.

«Будинок згорів вщент. Намагання людей врятувати хату "затормозила" непрацююча пожежна машина», - написали автори відео.

На відео видно, що пожежний автомобіль не змогли завести, тому місцевим чоловікам довелося його штовхати.


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Теги: пожежа, Волинь, Турійськ
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