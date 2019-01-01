На Волині через поламану пожежну машину згоріла хата. ВІДЕО





Пожежа сталася 21 червня у селі Літин Турійського району, - про це йдеться у дописі під відео в спільноті «Турійські новини» у Facebook.



«Будинок згорів вщент. Намагання людей врятувати хату "затормозила" непрацююча пожежна машина», - написали автори відео.



На відео видно, що пожежний автомобіль не змогли завести, тому місцевим чоловікам довелося його штовхати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вогонь повністю знищив житловий будинок.Пожежа сталася 21 червня у селі Літин Турійського району, - про це йдеться у дописі під відео в спільноті «Турійські новини» у Facebook.«Будинок згорів вщент. Намагання людей врятувати хату "затормозила" непрацююча пожежна машина», - написали автори відео.На відео видно, що пожежний автомобіль не змогли завести, тому місцевим чоловікам довелося його штовхати.

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