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Гасили пожежники і лісівники: у волинському селі горіло господарство

Гасили пожежники і лісівники: у волинському селі горіло господарство
На Волині у господарстві жителів села Теклине Камінь-Каширського району сталася пожежа.

Повідомлення про пожежу за номером «101» надійшло 27 червня о 17:08, - повідомляють камінь-каширські рятувальники у Facebook.

Вогонь охопив дерев'яну господарську будівлю, дерев'яну літню кухню та цегляний житловий будинок у селі Теклине.
«На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського на 2-х пожежних автоцистернах, МПО с. Велимче та ДП «Камінь-Каширське ЛГ», - йдеться у повідомленні.
Пожежу вдалося локалізувати о 17:53 та повністю ліквідувати о 19:50.
Вогонь знищив господарську будівлю, пошкодив літню кухню та частково покрівлю житлового будинку, який, спільними зусиллями, вдалося врятувати.
Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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