Гасили пожежники і лісівники: у волинському селі горіло господарство





Повідомлення про пожежу за номером «101» надійшло 27 червня о 17:08, - повідомляють камінь-каширські рятувальники у Facebook.



Вогонь охопив дерев'яну господарську будівлю, дерев'яну літню кухню та цегляний житловий будинок у селі Теклине.

«На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського на 2-х пожежних автоцистернах, МПО с. Велимче та ДП «Камінь-Каширське ЛГ», - йдеться у повідомленні.

Пожежу вдалося локалізувати о 17:53 та повністю ліквідувати о 19:50.

Вогонь знищив господарську будівлю, пошкодив літню кухню та частково покрівлю житлового будинку, який, спільними зусиллями, вдалося врятувати.

Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у господарстві жителів села Теклине Камінь-Каширського району сталася пожежа.Повідомлення про пожежу за номером «101» надійшло 27 червня о 17:08, - повідомляють камінь-каширські рятувальники у Facebook.Вогонь охопив дерев'яну господарську будівлю, дерев'яну літню кухню та цегляний житловий будинок у селі Теклине.«На місце події направили рятувальників 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського на 2-х пожежних автоцистернах, МПО с. Велимче та ДП «Камінь-Каширське ЛГ», - йдеться у повідомленні.Пожежу вдалося локалізувати о 17:53 та повністю ліквідувати о 19:50.Вогонь знищив господарську будівлю, пошкодив літню кухню та частково покрівлю житлового будинку, який, спільними зусиллями, вдалося врятувати.Причина пожежі встановлюється.

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