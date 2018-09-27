Сенат США ухвалив виділення Україні військової допомоги
Сьогодні, 01:08
Сенат Конгресу США схвалив проект американського військового бюджету на 2020 фінансовий рік, який передбачає виділення Україні військову допомогу на 300 мільйонів доларів.
Засідання відбулося 27 червня, - повідомляє UNN.
З-поміж іншого, таке рішення передбачає і постачання Україні летальних озброєнь.
Як наголошується в документі, ініціатива "дозволяє виділити з бюджету США до $ 300 млн на допомогу Україні в галузі забезпечення безпеки, з яких $ 100 млн доступно тільки для летального озброєння".
"Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет, а також систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - зазначили у посольстві.
Проект, зокрема, спрямований на надання Києву ракет для систем берегової оборони і протикорабельних ракет.
На військову допомогу Україні, включаючи озброєння, в 2020 фінансовому році американська адміністрація запросила 250 мільйонів доларів. У бюджеті США на поточний рік на цю мету виділено 200 мільйонів.
Як повідомлялось, Сенат США пропонує збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.
Раніше підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 мільйонів доларів для України.
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Засідання відбулося 27 червня, - повідомляє UNN.
З-поміж іншого, таке рішення передбачає і постачання Україні летальних озброєнь.
Як наголошується в документі, ініціатива "дозволяє виділити з бюджету США до $ 300 млн на допомогу Україні в галузі забезпечення безпеки, з яких $ 100 млн доступно тільки для летального озброєння".
"Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет, а також систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - зазначили у посольстві.
Проект, зокрема, спрямований на надання Києву ракет для систем берегової оборони і протикорабельних ракет.
На військову допомогу Україні, включаючи озброєння, в 2020 фінансовому році американська адміністрація запросила 250 мільйонів доларів. У бюджеті США на поточний рік на цю мету виділено 200 мільйонів.
Як повідомлялось, Сенат США пропонує збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.
Раніше підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 мільйонів доларів для України.
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