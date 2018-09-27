Сенат США ухвалив виділення Україні військової допомоги

Сенат Конгресу США схвалив проект американського військового бюджету на 2020 фінансовий рік, який передбачає виділення Україні військову допомогу на 300 мільйонів доларів.Засідання відбулося 27 червня, - повідомляє UNN.З-поміж іншого, таке рішення передбачає і постачання Україні летальних озброєнь.Як наголошується в документі, ініціатива "дозволяє виділити з бюджету США до $ 300 млн на допомогу Україні в галузі забезпечення безпеки, з яких $ 100 млн доступно тільки для летального озброєння"."Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет, а також систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - зазначили у посольстві.Проект, зокрема, спрямований на надання Києву ракет для систем берегової оборони і протикорабельних ракет.На військову допомогу Україні, включаючи озброєння, в 2020 фінансовому році американська адміністрація запросила 250 мільйонів доларів. У бюджеті США на поточний рік на цю мету виділено 200 мільйонів.Як повідомлялось, Сенат США пропонує збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.Раніше підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 мільйонів доларів для України.