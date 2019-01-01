Після вихідних трохи подорожчає валюта





Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 2617,7939 (27 червня – 2616,6382) 100 EUR – 2976,4317 (27 червня – 2973.0243), - повідомляє



Сьогодні, 27 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар, що на 2 копійки вище рівня закриття попередніх торгів.



Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,70-29,71 гривні за євро, що на 1 копійку вище рівня закриття попередніх торгів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після вихідних в Україні трохи подорожчає валютаЗгідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 2617,7939 (27 червня – 2616,6382) 100 EUR – 2976,4317 (27 червня – 2973.0243), - повідомляє УНІАН Сьогодні, 27 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар, що на 2 копійки вище рівня закриття попередніх торгів.Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,70-29,71 гривні за євро, що на 1 копійку вище рівня закриття попередніх торгів.

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