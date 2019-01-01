«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:19
Усе почалося…із жарту. «Біля облдержадміністрації зранку були заходи з нагоди Дня Конституції. Звісно ж, виступали колективи, усі в вишиванках, я, як бачите, теж вдягнув. І тут якась жінка до мене: «Ви з якого колективу?». Ну, я ж не розгубився, кажу: «Зі «Струмочка», - як завше у центрі подій заступник голови Волинської ОДА та кандидат у списках від «Європейської Солідарності» Денис П’ятигорець.
А невдовзі він, чекаючи екс-президента та лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка, представив команду «ЄС» горохівчанам: знаного блогера Андрія Карпова (Полтава), заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталію Бойко, легендарного комбрига Михайла Забродсього.
«Дуже сподіваюся, що наша команда в парламенті буде продовжувати курс до євроінтергації і не допустить реваншу Росії», - відзначила Наталія Бойко. Вона, наприклад, у 2014 році покинула престижну та високооплачувану роботу в Німеччині і поїхала допомагати батьківщині. Тепер відповідає за енергетичну незалежність країни і каже, що всі члени «ЄС» відкриті до діалогу.
«Я хочу, щоб далі українська земля була нашою, щоб ми не були рабами росіян, щоб вони не називали нас хохлами», - висловився автор «Вата шоу» Андрій Карпов і за мить попросив привітати на Волині сьомого президента України (ред. – Порошенко п’ятий президент) Петра Порошенка. Утім, ця обмовка людям сподобалася.
«І сьомий президент! І сьомий!» - лунало десь із натовпу.
Передусім Петро Порошенко відзначив, що день його прибуття на Волинь – 27 червня – надзвичайно важлива дата. Адже саме 27 червня, 5 років тому, він, будучи президентом, підписав угоду про асоціацію з ЄС. «Наше з вами завдання - зберегти напрямок руху, який був заданий нашою командою», - наголосив Петро Порошенко. І представив кандидата в нардепи від 20-го округу Івана Мирку:
«Хто мені довіряє - підтримуйте Івана Мирку. Це людина, яка брала участь у Революції Гідності, найбільш відкритий держслужбовець. Ми проти того, щоб на Волинь присилати парашутистів з Києва».
Далі ж Порошенко вирушив у Жидичинський монастир, де свого часу Данило Галицький отримував благословення перед битвами та ухваленнями важливих рішень. Окрім того, саме тут лідер партії «Європейська Солідарність» вперше бив у монастирські дзвони.
Опісля – Ківерцівщина. «Я зроблю все, щоби нікому не було соромно за членів нашої команди», - представляв волинянам команду «ЄС» Порошенко і дякував за кожен голос на виборах, дякував за підтримку та довіру.
«Прошу вашої підтримки на виборах, зокрема, представника від «ЄС» по мажоритарному округу. Він буде доносити нам всі побажання мешканців Волині, стукатись у наші двері і такі люди дають нам можливість і всі підстави для перемоги», - сказав Петро Порошенко про кандидата по 23-му округу, директора Інформаційного агентства ВолиньPost Юрія Сковороду.
Поки лідера «ЄС» та його команду чекали у Луцьку, лучани мали змогу послухати композиції перспективного репера ХАСа та популярного гурту «Kozak System».
Під час зустрічі з мешканцями Луцька до Петра Порошенка доєднався ще один член команди «Європейської Солідарності», голова Верховної Ради Андрій Парубій, дружина експрезидента Марина, котра встигла відвідати інклюзивно-ресурсний центр у Підгайцях, а також їхні діти.
Петро Порошенко відзначив, що сьогодні - чудовий день зустрічей з волинянами і особливе піднесення він відчув у церкві в Жидичині. До того ж, завдяки Томосу Україна тепер має свою церкву і чи не найактивніше процес переходу святинь до Православної церкви України відбувається саме на Волині. Окрім того, експрезидент повідомив, що на нього подали позов до суду, бо у 2014 році підписав указ про контрнаступ українських військ, коли звільнили велику частину окупованих територій.
«Єдине, що потрібно Путіну – чвари всередині країни. Йому потрібно, щоб наша країна не могла дати відсіч агресору. Але нас багато і ми можемо адекватно на це відповісти», - наголосив він. І додав, що «Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа «За життя» стають все агресивнішими та всілякими силами намагаються вчинити наступ на українське. Вперше за 5 років почали лунати ідеї про скорочення армії, федералізації країни, словом, усе, чого прагне Росія.
«Коли я говорю про лицарський дух Волині, я згадую 35-ту сотню «Самооборони майдану», «Волинську сотню»…Вони без страху та сумніву йшли в бій, демонстрували як можна і треба любити Україну. Я згадую, скільки людей з Волині пішли у ЗСУ, пішли в добровольцями на фронт…А тепер я прочитав, що штаб дав наказ про відведення військ зі Станиці-Луганської. Один із моїх побратимів, бойовий командир Ігор Лапін (Зола), депутат від вашого округу дуже влучно написав у соцмережі: «А вони визволяли Станицю-Луганську, щоб звідти відводити війська», - не стримуючи емоцій мовив Андрій Парубій.
Підтримав це й легендарний комбриг Михайло Забродський і нагадав, що коли цю територію під контроль свого часу українські війська, зокрема, тоді ще 80-та бригада, якою командував вихідець з Волині полковник Ковальчук.
Генерал Забродський порівняв Росію та проросійські сили із шаленим псом, котрий, якщо його не зупинити, й далі вириватиме шматки України з кров’ю. За його словами, він з командою «ЄС» йде на вибори у Верховну Раду, адже саме там ухвалюють найважливіші рішення і саме там не можна допустити реваншу, бо рух країни має бути тільки в НАТО та тільки в ЄС.
«Знаєте, є 10 Заповідей Божих, 10 пальців на руці, навіть якщо слово «Луцьк» написати двічі – буде десять літер. І 10-тим номером у бюлетені буде «Європейська Солідарність». Тут згадували, що проросійські сили хочуть перейменувати назад проспект Бандери у Московський через суд. Я подумав з іншого боку: був один київський князь, що видав указ про заснування Москви, то, може, нам треба скасувати той указ про скасування Москви. Хочу ворогам України нагадати: ми вас хрестили, ми вас і відспіваємо», - підкорив своєю харизмою лучан блогер Андрій Полтава.
У замку Любарта Петро Порошенко представив кандидата, який іде на вибори до Верховної Ради від Луцька - активіста, екс-заступника Луцького міського голови Юрія Моклицю. Зі сцени він розповів, що ще не має жодного селфі з Петром Порошенком, тож зробив фото просто перед десятками лучан.
Юрій Моклиця наголосив, що позиціонує себе як нове обличчя в політиці, але з 2014 року він чітко знає, хто ворог – Москва, Путін, Росія, тож пам'ятатиме це завжди.
«Любі мої поро хоботи», «високодостойна громадо», «поважні друзі», - звертався Петро Порошенко до волинян упродовж дня і просив прийти кожного 21-го липня на вибори та обрати світле, європейське майбутнє для держави.
«Стіни замку Любарта є свідченням тих часів, коли в Луцьку знаходився політичний, а не лише географічний центр Європи. Саме тут 580 років тому відбувся з'їзд монархів», - сказав Порошенко і висловив сподівання, що саме в Луцьку проведуть перший в Україні саміт лідерів країн Європи.
«Голосуйте за сильних і явно прохідних. Голосуйте за «Європейську Солідарність», - закликав лідер «ЄС».
Надія МІЩУК
Фото - Ігоря ДИНІ
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А невдовзі він, чекаючи екс-президента та лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка, представив команду «ЄС» горохівчанам: знаного блогера Андрія Карпова (Полтава), заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталію Бойко, легендарного комбрига Михайла Забродсього.
«Дуже сподіваюся, що наша команда в парламенті буде продовжувати курс до євроінтергації і не допустить реваншу Росії», - відзначила Наталія Бойко. Вона, наприклад, у 2014 році покинула престижну та високооплачувану роботу в Німеччині і поїхала допомагати батьківщині. Тепер відповідає за енергетичну незалежність країни і каже, що всі члени «ЄС» відкриті до діалогу.
«Я хочу, щоб далі українська земля була нашою, щоб ми не були рабами росіян, щоб вони не називали нас хохлами», - висловився автор «Вата шоу» Андрій Карпов і за мить попросив привітати на Волині сьомого президента України (ред. – Порошенко п’ятий президент) Петра Порошенка. Утім, ця обмовка людям сподобалася.
«І сьомий президент! І сьомий!» - лунало десь із натовпу.
Передусім Петро Порошенко відзначив, що день його прибуття на Волинь – 27 червня – надзвичайно важлива дата. Адже саме 27 червня, 5 років тому, він, будучи президентом, підписав угоду про асоціацію з ЄС. «Наше з вами завдання - зберегти напрямок руху, який був заданий нашою командою», - наголосив Петро Порошенко. І представив кандидата в нардепи від 20-го округу Івана Мирку:
«Хто мені довіряє - підтримуйте Івана Мирку. Це людина, яка брала участь у Революції Гідності, найбільш відкритий держслужбовець. Ми проти того, щоб на Волинь присилати парашутистів з Києва».
Далі ж Порошенко вирушив у Жидичинський монастир, де свого часу Данило Галицький отримував благословення перед битвами та ухваленнями важливих рішень. Окрім того, саме тут лідер партії «Європейська Солідарність» вперше бив у монастирські дзвони.
Опісля – Ківерцівщина. «Я зроблю все, щоби нікому не було соромно за членів нашої команди», - представляв волинянам команду «ЄС» Порошенко і дякував за кожен голос на виборах, дякував за підтримку та довіру.
«Прошу вашої підтримки на виборах, зокрема, представника від «ЄС» по мажоритарному округу. Він буде доносити нам всі побажання мешканців Волині, стукатись у наші двері і такі люди дають нам можливість і всі підстави для перемоги», - сказав Петро Порошенко про кандидата по 23-му округу, директора Інформаційного агентства ВолиньPost Юрія Сковороду.
Поки лідера «ЄС» та його команду чекали у Луцьку, лучани мали змогу послухати композиції перспективного репера ХАСа та популярного гурту «Kozak System».
Під час зустрічі з мешканцями Луцька до Петра Порошенка доєднався ще один член команди «Європейської Солідарності», голова Верховної Ради Андрій Парубій, дружина експрезидента Марина, котра встигла відвідати інклюзивно-ресурсний центр у Підгайцях, а також їхні діти.
Петро Порошенко відзначив, що сьогодні - чудовий день зустрічей з волинянами і особливе піднесення він відчув у церкві в Жидичині. До того ж, завдяки Томосу Україна тепер має свою церкву і чи не найактивніше процес переходу святинь до Православної церкви України відбувається саме на Волині. Окрім того, експрезидент повідомив, що на нього подали позов до суду, бо у 2014 році підписав указ про контрнаступ українських військ, коли звільнили велику частину окупованих територій.
«Єдине, що потрібно Путіну – чвари всередині країни. Йому потрібно, щоб наша країна не могла дати відсіч агресору. Але нас багато і ми можемо адекватно на це відповісти», - наголосив він. І додав, що «Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа «За життя» стають все агресивнішими та всілякими силами намагаються вчинити наступ на українське. Вперше за 5 років почали лунати ідеї про скорочення армії, федералізації країни, словом, усе, чого прагне Росія.
«Коли я говорю про лицарський дух Волині, я згадую 35-ту сотню «Самооборони майдану», «Волинську сотню»…Вони без страху та сумніву йшли в бій, демонстрували як можна і треба любити Україну. Я згадую, скільки людей з Волині пішли у ЗСУ, пішли в добровольцями на фронт…А тепер я прочитав, що штаб дав наказ про відведення військ зі Станиці-Луганської. Один із моїх побратимів, бойовий командир Ігор Лапін (Зола), депутат від вашого округу дуже влучно написав у соцмережі: «А вони визволяли Станицю-Луганську, щоб звідти відводити війська», - не стримуючи емоцій мовив Андрій Парубій.
Підтримав це й легендарний комбриг Михайло Забродський і нагадав, що коли цю територію під контроль свого часу українські війська, зокрема, тоді ще 80-та бригада, якою командував вихідець з Волині полковник Ковальчук.
Генерал Забродський порівняв Росію та проросійські сили із шаленим псом, котрий, якщо його не зупинити, й далі вириватиме шматки України з кров’ю. За його словами, він з командою «ЄС» йде на вибори у Верховну Раду, адже саме там ухвалюють найважливіші рішення і саме там не можна допустити реваншу, бо рух країни має бути тільки в НАТО та тільки в ЄС.
«Знаєте, є 10 Заповідей Божих, 10 пальців на руці, навіть якщо слово «Луцьк» написати двічі – буде десять літер. І 10-тим номером у бюлетені буде «Європейська Солідарність». Тут згадували, що проросійські сили хочуть перейменувати назад проспект Бандери у Московський через суд. Я подумав з іншого боку: був один київський князь, що видав указ про заснування Москви, то, може, нам треба скасувати той указ про скасування Москви. Хочу ворогам України нагадати: ми вас хрестили, ми вас і відспіваємо», - підкорив своєю харизмою лучан блогер Андрій Полтава.
У замку Любарта Петро Порошенко представив кандидата, який іде на вибори до Верховної Ради від Луцька - активіста, екс-заступника Луцького міського голови Юрія Моклицю. Зі сцени він розповів, що ще не має жодного селфі з Петром Порошенком, тож зробив фото просто перед десятками лучан.
Юрій Моклиця наголосив, що позиціонує себе як нове обличчя в політиці, але з 2014 року він чітко знає, хто ворог – Москва, Путін, Росія, тож пам'ятатиме це завжди.
«Любі мої поро хоботи», «високодостойна громадо», «поважні друзі», - звертався Петро Порошенко до волинян упродовж дня і просив прийти кожного 21-го липня на вибори та обрати світле, європейське майбутнє для держави.
«Стіни замку Любарта є свідченням тих часів, коли в Луцьку знаходився політичний, а не лише географічний центр Європи. Саме тут 580 років тому відбувся з'їзд монархів», - сказав Порошенко і висловив сподівання, що саме в Луцьку проведуть перший в Україні саміт лідерів країн Європи.
«Голосуйте за сильних і явно прохідних. Голосуйте за «Європейську Солідарність», - закликав лідер «ЄС».
Надія МІЩУК
Фото - Ігоря ДИНІ
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