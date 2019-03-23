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Волинські поліцейські розшукують чотирьох безвісти зниклих жителів області. ФОТО

Волинські поліцейські розшукують чотирьох безвісти зниклих жителів області. ФОТО
Волинські правоохоронці не припиняють пошуки чотирьох безвісти зниклих жителів області.

Про це інформує "ВолиньUA".

Так, 23.03.2019 року о 08:30 год. пішов з дому Краснолуцький Дмитро і місце його перебування досі не відоме.
Волинські поліцейські розшукують чотирьох безвісти зниклих жителів області. ФОТО


Краснолуцький Дмитро Олександрович 26.10.1987 р.н., ур.м. Магдебург, Німеччина, жит. м.Володимира-Волинського, вул. Поліської Січі.

Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка. Зловживає спиртними напоями.

Був одягнений: чорна коротка куртка з капюшоном, темні джинси, чорна спортивна шапка, взутий в білі кросівки.

23 травня 2019 року зник Веремчук Михайло Артемович, 12.10.1938 р.н., житель с. Красностав Володимир-Волинського району, пенсіонер. В цей день він залишив місце проживання та поїхав велосипедом у невідомому напрямку.
Волинські поліцейські розшукують чотирьох безвісти зниклих жителів області. ФОТО


Одягнений у світлу куртку, сірі штани підперезані шнурком, чорні туфлі.

Особливі прикмети: середньої статури, волосся коротке сиве. При собі немає грошей та телефону.

Михайло Веремчук підтримує стосунки із пасічниками-любителями із району та сусідніх районів і неодноразово здійснював поїздки на велосипеді до них.

Проживав він у м. Нововолинську, а поїхав у невідомому напрямку із нежилої батьківської хати у с. Красностав.

19 травня 2019 пішов з дому Ситарчук Олександр Вікторович. Місце його перебування також не встановлено. Ситарчук Олександр 17.06.1986 р.н., житель с. Зоря Володимир-Волинського району, непрацюючий. У що був одягнений невідомо.
Волинські поліцейські розшукують чотирьох безвісти зниклих жителів області. ФОТО


Особливі прикмети: худорлявої статури, зріст 160-170 см, волосся світле коротке, неохайний. При собі немає грошей, документів, телефону та зловживає спиртним.

Також, поліція встановлюється місце перебування громадянина Сігнаєвського Романа Юрійовича, 15.02.1975 р.н., уродженця та жителя с. Борочиче, Горохівського районуну, вул. Озерна,17.
Волинські поліцейські розшукують чотирьох безвісти зниклих жителів області. ФОТО


4 вересня 2018 вийшов з місця тимчасового проживання своєї матері у с. Заріччя, Володимир-Волинського і мав намір їхати на роботу в м. Львів, однак до цього часу на зв’язок не виходить.

Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве, на скронях з сивиною. Зловживає спиртним.

Був одягнений: джинси синього кольору, чорна футболка, сірі кросівки.

У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Сігнаєвського Романа, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.

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Теги: розшук, Волинь
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