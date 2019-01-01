Школярка оскаржує новий український правопис

Новий український правопис оскаржує в суді 12-річна школярка Юлія Пиргас.Учениця 7-го класу заявила, що подала відповідний позов до суду, оскільки вважає, що нові правила «паплюжать» українську мову, - повідомляє УНІАН.27 червня відбулось підготовче засідання Окружного адмінсуду Києва у справі за позовом неповнолітньої Пиргас до Кабміну, в якому вона оскаржує постанову уряду щодо запровадження нових правил правопису в українській мові.На судовому засіданні було встановлено особу позивача, його представника, оскільки позивач є неповнолітнім, та адвоката. Крім того, на засіданні адвокат позивача подав клопотання про витребування протоколів спільного засідання Міністерства освіти і науки та президії Академії наук України, на підставі яких було погоджено новий правопис."Я прошу суд витребувати у відповідача та у Міністерства науки і освіти зазначені протоколи, оскільки одним із підстав позову є те, що уряд затвердив правопис і впродовж тижня після його затвердження продовжував його змінювати", - сказав адвокат позивачаПісля цього у засіданні суду було оголошено перерву до 14.00 15 серпня. У коментарі журналістам неповнолітня позивачка Пиргас повідомила, що саме її не влаштовує у новому правописі."Мені не подобається, що паплюжать нашу мову, вони роблять її дуже смішною і не сучасною. Я не розумію, як такою мовою можна спілкуватися. Це як дати господарю поля замість трактора плуг, і як він не захоче оброблять своє поле плугом, так і народ не захоче спілкуватися новою мовою. Я не розумію, для чого ми розвивали свою мову, якщо ось так просто ми маємо переключитися на правопис 1929 року", - сказала позивачка.Також Пиргас зазначила, що їй видаються смішними такі слова як “Атени” (замість Афіни — УНІАН), “тотопарат” (справді такого слова не існує — УНІАН).«Це дійсно смішно, і мій клас мене підтримує», - сказала дівчина.Разом з тим слід зазначити, що вона не змогла правильно відповісти на запитання журналістів, як, наприклад, за новим правописом пишеться слово “пів яблука”, а також який правопис прийшов на зміну скрипниківському.Своєю чергою мати позивачки Олена Пиргас заявила, що цілком підтримує позовні вимоги своєї доньки і запевнила журналістів, що ініціатором позову була її донька, і що ніхто їх не спонукав до оскарження відповідної постанови уряду.Також вона запевнила, що і вона, і її родина є україномовними і не виступають проти використання української мови, а лише проти нового правопису. Водночас адвокат позивачки Ільченко заявив, що суд має скасувати постанову Кабіну про затвердження правопису, оскільки була порушена процедура її прийняття.Він пояснив, що, ухвалюючи постанову, уряд діяв на підставі визнаного неконституційним закону про засади держаної мовної політики (так званого закону “Колесніченка-Ківалова”), оскільки саме цей закон надавав Кабміну такі повноваження. Однак новий закон про функціонування української мови як державної, який не набув чинності на момент ухвалення постанови, делегує ці повноваження спеціальній комісії, а не уряду.Крім того, Ільченко заявив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заробив собі цією постановою політичні дивіденди, і що даний позов має застерегти наступні уряди від використання мови як політичного інструменту.