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Невідомі розстріляли семеро людей

Невідомі розстріляли семеро людей
У США в місті Атланта невідомі влаштували стрілянину на вулиці, семеро людей отримали вогнепальні поранення.

Зловмисники стріляли із проїжджаючого автомобіля. Про це повідомляє місцевий телеканал WSB-TV, - пише "Газета ua".

"Тільки що отримала оновлену інформацію від поліції і дізналася, що в ще одну людину вистрілили цього ранку в ході стрілянини з проїжджаючого повз автомобіля, внаслідок чого загальна кількість (потерпілих, - ред.) збільшилася з шести до семи. Двоє залишаються в критичному стані", - розповіла репортер телеканалу Лорен Позен.

У поліції наголошують, що велася прицільна стрілянина, всього було зроблено близько десяти пострілів. Зловмисники втекли з місця події на двох автомобілях.

У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину на вулиці і випадково поранив перехожого. Стрільця затримали правоохоронці.

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Теги: стрілянина
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