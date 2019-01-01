Невідомі розстріляли семеро людей

У США в місті Атланта невідомі влаштували стрілянину на вулиці, семеро людей отримали вогнепальні поранення.Зловмисники стріляли із проїжджаючого автомобіля. Про це повідомляє місцевий телеканал WSB-TV, - пише "Газета ua"."Тільки що отримала оновлену інформацію від поліції і дізналася, що в ще одну людину вистрілили цього ранку в ході стрілянини з проїжджаючого повз автомобіля, внаслідок чого загальна кількість (потерпілих, - ред.) збільшилася з шести до семи. Двоє залишаються в критичному стані", - розповіла репортер телеканалуУ поліції наголошують, що велася прицільна стрілянина, всього було зроблено близько десяти пострілів. Зловмисники втекли з місця події на двох автомобілях.У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину на вулиці і випадково поранив перехожого. Стрільця затримали правоохоронці.