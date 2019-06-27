Головний лісівник Волині отримав нагороду «За заслуги перед Збройними силами України»

Учора, 27 червня, під час колегії Держлісагентства, представник Оперативного командування «Захід»вчергове нагородив лісівників за допомогу українським військовим.Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства.«Те, що роблять лісівники має неоціненний вклад. Жодного разу за 5 років АТО ви не відмовили у допомозі військовим. Ми дуже це цінуємо і дякуємо за вашу допомогу», – наголосив Андрій Рисюк.Заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Українивідзначений нагородою начальника Генерального штабу та Оперативного командування «Захід» за надання допомоги Збройним силам України як в зоні АТО (ООС), так і в пунктах постійної дислокації військових. Окрема подяка була висловлена за підтримку сімей загиблих військовослужбовців.Начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарствата заступника начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарствавідзначили нагородами начальника Генерального штабу – почесними нагрудними знаками «За заслуги перед Збройними силами України».Андрій Рисюк зазначив, що лісівники дійсно заслуговують ці нагороди за надання допомоги підрозділам Оперативного командування «Захід» та участь у реалізації заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молоді. А також за допомогу у заходах «Евакуація 200» та підтримку учасників АТО (ООС).Окремо представник Оперативного командування «Захід» подякував лісівникам, зокрема, Волинського ОУЛМГ за допомогу в організації акції «Вшануй маму солдата».