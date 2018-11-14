На Волині трактор, виїжджаючи з поля, врізався у Mercedes
Сьогодні, 09:47
На виїзді з міста Горохова зі сторони Львова сталася дорожньо-танспортна пригода: трактор в'їхав у Mercedes.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
За попередніми даними, 68-річний водій трактора DF-354 не врахував дорожньої обстановки під час виїзду з польової дороги на головну трасу і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого був 56-річний житель Кіровоградщини.
Тракторист отримав чисельні рани та забої.
Йому надали медичну допомогу в Горохівській ЦРЛ.
На щастя, обійшлося без госпіталізації.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
За попередніми даними, 68-річний водій трактора DF-354 не врахував дорожньої обстановки під час виїзду з польової дороги на головну трасу і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого був 56-річний житель Кіровоградщини.
Тракторист отримав чисельні рани та забої.
Йому надали медичну допомогу в Горохівській ЦРЛ.
На щастя, обійшлося без госпіталізації.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
Сьогодні, 10:10
28 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:01
На Волині трактор, виїжджаючи з поля, врізався у Mercedes
Сьогодні, 09:47
В аварії загинув патрульний поліцейський
Сьогодні, 09:25
Волиняни просять Зеленського відновити потяг до Польщі
Сьогодні, 09:06