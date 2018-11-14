На Волині трактор, виїжджаючи з поля, врізався у Mercedes





Про це повідомляє газета "



За попередніми даними, 68-річний водій трактора DF-354 не врахував дорожньої обстановки під час виїзду з польової дороги на головну трасу і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого був 56-річний житель Кіровоградщини.



Тракторист отримав чисельні рани та забої.



Йому надали медичну допомогу в Горохівській ЦРЛ.



На щастя, обійшлося без госпіталізації.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виїзді з міста Горохова зі сторони Львова сталася дорожньо-танспортна пригода: трактор в'їхав у Mercedes.Про це повідомляє газета " Волинь-нова ".За попередніми даними, 68-річний водій трактора DF-354 не врахував дорожньої обстановки під час виїзду з польової дороги на головну трасу і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого був 56-річний житель Кіровоградщини.Тракторист отримав чисельні рани та забої.Йому надали медичну допомогу в Горохівській ЦРЛ.На щастя, обійшлося без госпіталізації.

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