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На Волині трактор, виїжджаючи з поля, врізався у Mercedes

На Волині трактор, виїжджаючи з поля, врізався у Mercedes
На виїзді з міста Горохова зі сторони Львова сталася дорожньо-танспортна пригода: трактор в'їхав у Mercedes.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

За попередніми даними, 68-річний водій трактора DF-354 не врахував дорожньої обстановки під час виїзду з польової дороги на головну трасу і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого був 56-річний житель Кіровоградщини.

Тракторист отримав чисельні рани та забої.

Йому надали медичну допомогу в Горохівській ЦРЛ.

На щастя, обійшлося без госпіталізації.

Фото ілюстративне

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Теги: трактор, аварія, Волинь, Горохів
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