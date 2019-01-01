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28 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 червня в народному календарі вшановують Віта. Кажуть, якщо помолитися йому, то це дозволить позбутися від хвороб і зберегти міцне здоров'я на найближчий рік. Також у цей день вшановують Модеста, який теж захищає тварин від хвороб. В Україні 28 червня відзначають державне свято – День Конституції.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло, Модест, Семен, Федір, повідомляє 24 канал.

Народні прикмети на 28 червня

– Сильні роси – до родючого року.

– Часті тумани – до опадів.

– Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.

– На небі з’явилися перисті хмари – в найближчі два дні чекай опадів.

– Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.

– Якщо сон з 27 на 28 червня не виповниться протягом 24 днів, то вже не варто чекати його виконання. Сон побачений вдень 28 червня – пустий.

Що можна робити 28 червня

1. Цього дня моляться святому Віту, аби він захистив домашніх тварин.

Що не можна робити 28 червня

1. У цей день не можна обманювати, сваритися та випивати.

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Теги: прикмети, забобони, календар, 28 червня
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