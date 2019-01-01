28 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:01
28 червня в народному календарі вшановують Віта. Кажуть, якщо помолитися йому, то це дозволить позбутися від хвороб і зберегти міцне здоров'я на найближчий рік. Також у цей день вшановують Модеста, який теж захищає тварин від хвороб. В Україні 28 червня відзначають державне свято – День Конституції.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло, Модест, Семен, Федір, повідомляє 24 канал.
Народні прикмети на 28 червня
– Сильні роси – до родючого року.
– Часті тумани – до опадів.
– Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.
– На небі з’явилися перисті хмари – в найближчі два дні чекай опадів.
– Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.
– Якщо сон з 27 на 28 червня не виповниться протягом 24 днів, то вже не варто чекати його виконання. Сон побачений вдень 28 червня – пустий.
Що можна робити 28 червня
1. Цього дня моляться святому Віту, аби він захистив домашніх тварин.
Що не можна робити 28 червня
1. У цей день не можна обманювати, сваритися та випивати.
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Іменини сьогодні святкують: Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло, Модест, Семен, Федір, повідомляє 24 канал.
Народні прикмети на 28 червня
– Сильні роси – до родючого року.
– Часті тумани – до опадів.
– Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.
– На небі з’явилися перисті хмари – в найближчі два дні чекай опадів.
– Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.
– Якщо сон з 27 на 28 червня не виповниться протягом 24 днів, то вже не варто чекати його виконання. Сон побачений вдень 28 червня – пустий.
Що можна робити 28 червня
1. Цього дня моляться святому Віту, аби він захистив домашніх тварин.
Що не можна робити 28 червня
1. У цей день не можна обманювати, сваритися та випивати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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