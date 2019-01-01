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У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО

У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
Відтепер посмакувати крафтовим пивом власного виробництва можна буде у ще одному закладі. В родині «Карабасу Барабасу» – поповнення.
Новенький ресторан працюватиме на проспекті Молоді, 14а.

Про це повідомляє "Таблоїд Волині".

Новий «Карабас Барбас» – це зовсім інший формат закладу, який відрізняється від двох попередніх. Тут прагнули створити атмосферу пивного ресторану, а тому використали лофт-стиль. Традиційно у закладі подаватимуть пиво, яке варять у власній броварні на Винниченка,4. До слова, на вихідних у відвідувачів буде останній шанс скуштувати екзотичний напій ІРА манго-маракуя.

Щодо меню, то до нього увійшли найкращі традиційні страви, а також додали нові. В закладі планують організовувати акустичні вечори, а також це місце чудово підійде для святкувань.

Загалом зал розрахований майже на сто людей. Для тих, хто прагне камерної атмосфери – чудово підійдуть бенкетки.

Відкриватиметься заклад гучно й аж три дні. Так 28 червня перший офіційний день роботи нового «Карабасу Барабасу». Тож з 10.00 чекатимуть усіх охочих, адже п’ятниця – вихідний. На гостей очікує чимало сюрпризів та подарунків. А ввечері, з 18:00, присутніх розважатиме гурт LORI.

У суботу, на День молоді, гості можуть відпочити під джазові нотки від Carlos Bandos. А вже в неділю улюблені хіти знову лунатимуть від гурту LORI. На вихідних концерти розпочинатимуться о 20.00.

Працюватиме ресторан з 10.00 до 23.00 за адресою проспект Молоді,14а.

У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО
У Луцьку відкрили ще один «Карабас Барабас». ФОТО

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Теги: «Карабас Барабас», Молоді, Луцьк
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