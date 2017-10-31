На Волині негода повалила дерева у чотирьох районах
Сьогодні, 11:07
27 червня у зв’язку із поривами вітру у населених пунктах області на окремих ділянках автодоріг був ускладнений рух через повалені дерева та зламане гілля.
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Волинській області.
Співробітники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області за допомогою аварійно-рятувального обладнання розчищали дороги у Любешівському, Ковельському, Луцькому, Володимир-Волинському та Ратнівському районах.
Зокрема у Любешівському районі рятувальники розчистили ділянки доріг біля сіл Проходи та Селісок, у Володимирі-Волинському зрізали надламану гілку, що нависала над пішохідним переходом в районі вулиці Ковельської, у Ковелі розчистили від поваленого гілля частину вулиці Варшавської, у Володимир-Волинському районі біля озера Лісне звільнили проїжджу частину від поваленого дерева, у Луцькому районі розчистили ділянку автодороги «Луцьк-Володимир-Волинський» біля села Смолигів.
Близько другої години ночі 28 червня рятувальники селища Ратного розкряжували повалене дерево та усунули перешкоду для руху на автотрасі в районі села Замшани Ратнівського району.
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Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Волинській області.
Співробітники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області за допомогою аварійно-рятувального обладнання розчищали дороги у Любешівському, Ковельському, Луцькому, Володимир-Волинському та Ратнівському районах.
Зокрема у Любешівському районі рятувальники розчистили ділянки доріг біля сіл Проходи та Селісок, у Володимирі-Волинському зрізали надламану гілку, що нависала над пішохідним переходом в районі вулиці Ковельської, у Ковелі розчистили від поваленого гілля частину вулиці Варшавської, у Володимир-Волинському районі біля озера Лісне звільнили проїжджу частину від поваленого дерева, у Луцькому районі розчистили ділянку автодороги «Луцьк-Володимир-Волинський» біля села Смолигів.
Близько другої години ночі 28 червня рятувальники селища Ратного розкряжували повалене дерево та усунули перешкоду для руху на автотрасі в районі села Замшани Ратнівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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