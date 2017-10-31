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На Волині негода повалила дерева у чотирьох районах

На Волині негода повалила дерева у чотирьох районах
27 червня у зв’язку із поривами вітру у населених пунктах області на окремих ділянках автодоріг був ускладнений рух через повалені дерева та зламане гілля.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Волинській області.

Співробітники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області за допомогою аварійно-рятувального обладнання розчищали дороги у Любешівському, Ковельському, Луцькому, Володимир-Волинському та Ратнівському районах.

Зокрема у Любешівському районі рятувальники розчистили ділянки доріг біля сіл Проходи та Селісок, у Володимирі-Волинському зрізали надламану гілку, що нависала над пішохідним переходом в районі вулиці Ковельської, у Ковелі розчистили від поваленого гілля частину вулиці Варшавської, у Володимир-Волинському районі біля озера Лісне звільнили проїжджу частину від поваленого дерева, у Луцькому районі розчистили ділянку автодороги «Луцьк-Володимир-Волинський» біля села Смолигів.

Близько другої години ночі 28 червня рятувальники селища Ратного розкряжували повалене дерево та усунули перешкоду для руху на автотрасі в районі села Замшани Ратнівського району.

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Теги: негода, дерева, рятувальники, Волинь
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