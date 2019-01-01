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На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО

На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
27 червня близько 17:00 виникла пожежа посуші та чагарників на відкритій території села Старовойтове на вулиці Прикордонників.

Про це з посиланням на інформацію головного інспектора Любомльського РВ УДСНС України, капітана служби цивільного захисту Миколи Лябука повідомляє видання "Район.Любомль".

На місці події працювали 10 ДПРЧ міста Любомля, 24 ДПРП села Старовойтово та МПО Гуща.

Допомагали також працівники заправки.

Пожежа знищила 0.9 га посуші та чагарників, господарчу споруду (пустку) розміром 3х4м.

Загроза була житловим будинкам поблизу та АЗС.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО

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Теги: пожежа, заправка, Волинь
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