На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
Сьогодні, 11:51
27 червня близько 17:00 виникла пожежа посуші та чагарників на відкритій території села Старовойтове на вулиці Прикордонників.
Про це з посиланням на інформацію головного інспектора Любомльського РВ УДСНС України, капітана служби цивільного захисту Миколи Лябука повідомляє видання "Район.Любомль".
На місці події працювали 10 ДПРЧ міста Любомля, 24 ДПРП села Старовойтово та МПО Гуща.
Допомагали також працівники заправки.
Пожежа знищила 0.9 га посуші та чагарників, господарчу споруду (пустку) розміром 3х4м.
Загроза була житловим будинкам поблизу та АЗС.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
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Про це з посиланням на інформацію головного інспектора Любомльського РВ УДСНС України, капітана служби цивільного захисту Миколи Лябука повідомляє видання "Район.Любомль".
На місці події працювали 10 ДПРЧ міста Любомля, 24 ДПРП села Старовойтово та МПО Гуща.
Допомагали також працівники заправки.
Пожежа знищила 0.9 га посуші та чагарників, господарчу споруду (пустку) розміром 3х4м.
Загроза була житловим будинкам поблизу та АЗС.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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