В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик
Сьогодні, 12:34
В Україні тимчасово заборонили лікарський препарат "Септил плюс".
Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Через надходження інформації щодо негативних результатів лабораторних досліджень... Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Септил плюс, розчин 96 % по 100 мл у флаконах, серії 40218, виробництва ТОВ “ДКП “Фармацевтична фабрика”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
Довідка:
"Септил плюс" - при зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Через надходження інформації щодо негативних результатів лабораторних досліджень... Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Септил плюс, розчин 96 % по 100 мл у флаконах, серії 40218, виробництва ТОВ “ДКП “Фармацевтична фабрика”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
Довідка:
"Септил плюс" - при зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині знайшли авто, двері якого «нафарширували» бурштином
Сьогодні, 13:01
В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик
Сьогодні, 12:34
«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції
Сьогодні, 12:06
На Волині – пожежа біля заправки. ФОТО
Сьогодні, 11:51