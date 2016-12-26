В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик





Про це повідомляє



"Через надходження інформації щодо негативних результатів лабораторних досліджень... Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Септил плюс, розчин 96 % по 100 мл у флаконах, серії 40218, виробництва ТОВ “ДКП “Фармацевтична фабрика”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.



Довідка:



"Септил плюс" - при зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово заборонили лікарський препарат "Септил плюс".Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби."Через надходження інформації щодо негативних результатів лабораторних досліджень... Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Септил плюс, розчин 96 % по 100 мл у флаконах, серії 40218, виробництва ТОВ “ДКП “Фармацевтична фабрика”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі."Септил плюс" - при зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

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