Нестерилізовані чи звезені з інших міст: чому в Луцьку побільшало бродячих псів





Про це говорили 27 червня під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» на «12 каналі», пише "



Наталія Рудь, керівник КП «Ласка», нагадала, що підприємства, які мають на території тварин, мають звернутися до підприємства та проводити стерилізацію. Вона додала, що не врегульована законодавча база, яка би контролювала власників тварин, покарання тих, хто допускає самовигул тварин.



На слабкій базі та загалом висвітленні в інформаційному просторі наголосив і Ігор Жмурко, голова волинського осередку кінологічної спілки України «МАРШАЛ».



Він зазначив, що якщо в Луцьку є бодай якесь підприємство, то в інших містах, районних центрах такі відсутні і цим питанням не займаються на належному рівні. Тож це проблема самої місцевої влади, однак і вона не може із цим справитися через неврегульованість цього питання законодавчо.



Член виконкому Михайло Щур висловив думку, що природний приріст дають нестерилізовані собаки в місті.



Другий чинник — до Луцька завозяться собаки з інших міст та, можливо, навіть із інших областей. Окрім цього, є питання до деяких волонтерів, які віддають цуценя дитям. А це сумнівно відповідальні власники.



Також він зазначив, що порядок утримання тварин передбачає їх реєстрацію, однак це не ведеться та немає відповідного контролю.



Натомість Богдана Новарчук, колишня директорка «Ласки» та очільниця ГО «Порятунок чотирилапих» вважає, що методика, коли безпритульних тварин після стерилізації повертають на місце проживання, не ефективна. Вона також нарікає, що КП «Ласка» не забирає цуценят.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти вважають, що причини збільшення безпритульних тварин у Луцьку, криється в неврегульованій базі та безвідповідальності власників тварин. Окрім цього, до міста мігрують тварини.Про це говорили 27 червня під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» на «12 каналі», пише " Конкурент "., керівник КП «Ласка», нагадала, що підприємства, які мають на території тварин, мають звернутися до підприємства та проводити стерилізацію. Вона додала, що не врегульована законодавча база, яка би контролювала власників тварин, покарання тих, хто допускає самовигул тварин.На слабкій базі та загалом висвітленні в інформаційному просторі наголосив і, голова волинського осередку кінологічної спілки України «МАРШАЛ».Він зазначив, що якщо в Луцьку є бодай якесь підприємство, то в інших містах, районних центрах такі відсутні і цим питанням не займаються на належному рівні. Тож це проблема самої місцевої влади, однак і вона не може із цим справитися через неврегульованість цього питання законодавчо.Член виконкомувисловив думку, що природний приріст дають нестерилізовані собаки в місті.Другий чинник — до Луцька завозяться собаки з інших міст та, можливо, навіть із інших областей. Окрім цього, є питання до деяких волонтерів, які віддають цуценя дитям. А це сумнівно відповідальні власники.Також він зазначив, що порядок утримання тварин передбачає їх реєстрацію, однак це не ведеться та немає відповідного контролю.Натомість, колишня директорка «Ласки» та очільниця ГО «Порятунок чотирилапих» вважає, що методика, коли безпритульних тварин після стерилізації повертають на місце проживання, не ефективна. Вона також нарікає, що КП «Ласка» не забирає цуценят.

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