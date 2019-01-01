Лучанин, який незаконно зрізав декілька дерев, заплатить штраф. ФОТО

У Луцьку чоловік самовільно зрізав два дерева поблизу свого обійстя.27 червня на лінію оперативного реагування Луцької міськради "15-80" зателефонували небайдужі лучани та повідомили, що по вулиці Ковельська незаконно зрізають дерева, – пише прес-служба муніципальної варти Луцькради.Для з’ясування усіх обставин, на місце події відразу прибули інспектори відділу "Група швидкого реагування" департаменту муніципальної варти.Встановили, що дозвільні документи на зрізання/видалення зелених насаджень відсутні.По даному факту, власника будинку номер 123 по вул.Ковельська притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).