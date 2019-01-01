У прикордонному місті на Волині виявили склад нелегальної побутової техніки

Учора, 27 червня податкова міліція спільно з працівниками Волинської митниці ДФС у одному з прикордонних міст з Республікою Польща на Волині виявили місця накопичення високоліквідних товарів, а саме побутової техніки відомих світових брендів.Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.Ці товари були ввезені на територію України з використанням так званої схеми «піджачники», шляхом подрібнення партії товарів (50 кг, 500 Євро на одну особу) з метою ухилення від сплати митних платежів. В подальшому вказану техніку реалізовували замовникам за готівкові кошти, зокрема через Інтернет-мережу без сплати будь-яких обов'язкових платежів.На складі та офісному приміщенні, які розташовані за однією адресою, виявили побутову техніку орієнтовною вартістю близько 1 мільйона гривень, чорнову бухгалтерію та штампи торгових закладів Республіки Польща.Наразі тривають заходи із документування цієї протиправної схеми та встановлення кола осіб, які брали участь у ній.