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У луцькому коледжі технологій, бізнесу та права – випускний. ФОТОРЕПОРТАЖ

У луцькому коледжі технологій, бізнесу та права – випускний. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету відбулися урочистості для випускників, які врешті отримали свої довгоочікувані дипломи молодших спеціалістів.

Молоді панянки у неймовірних сукнях, які довелося ховати під традиційну чорну марнію, та юнаки у модних костюмах зібралися на подвір’ї свого коледжу у п’ятницю, 28 червня, аби отримати підтвердження того, що усі ці чотири роки навчання не минули безслідно, і попрощатися зі стінами закладу, у яких вони вже ніколи не будуть студентами.

У луцькому коледжі технологій, бізнесу та права – випускний. ФОТОРЕПОРТАЖ


Привітати випускників завітав перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, який наголосив, що саме КТБП серед луцьких навчальних закладів займає у його житті важливе місце.

У луцькому коледжі технологій, бізнесу та права – випускний. ФОТОРЕПОРТАЖ


«Хочу побажати вам звершення та реалізації усіх найкращих задумів. У вас ще все попереду, але пам’ятайте, що коли людина ставить перед собою ціль, то обов’язково її досягає, адже вам – відбудовувати країну і ставити її на ноги. Пам’ятайте про тих, хто заклав у вас ці можливості і допоміг досягти того, що сьогодні маєте», – сказав своє напутнє слово волинський депутат.

Вишикувавшись групами, студенти обіймали своїх кураторів та викладачів, робили фото і слухали прощальні настанови від директора коледжу технологій, бізнесу та права Станіслава Щеблюка, який найбільше за все просив їх хай там що залишатися людьми.

У луцькому коледжі технологій, бізнесу та права – випускний. ФОТОРЕПОРТАЖ


«Дякуйте батькам та викладачам, саме вони вкладали у вас стільки сил та терпіння, аби ви могли зараз отримати свій квиток у доросле та самостійне життя», – сказав директор і наголосив, що двері коледжу завжди відкриті для своїх студентів.

У руках - дипломи, а у очах - сльози. Цей хвилюючий момент розчулював навіть найстійкіших, адже, тільки стоячи поруч з одногрупниками в мантіях та жовто-блакитних шаликах, приходить розуміння того, що це – востаннє.

«Я згадую той кожен момент щасливого студентського життя і навіть подумати не могла, що це мине так швидко. Можливо з кимось ми сьогодні бачимось і взагалі востаннє. Не хочеться прощатися, важко відпускати людей, які за період навчання стали частинкою родини, стали тією родиною», – каже випускниця Марія Мазурчук.

Опісля урочистої частини – довгі обійми та багато-багато фото з одногрупниками, друзями та рідними. На щастя, із погодою випускникам пощастило, хоча той сильний вітер, який раптово зірвався, добряче покуйовдив зачіски випускниць, але на це вже ніхто не звертав уваги.



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Теги: КТБП, випускний, Луцьк, дипломи, вручення, Волинь, свято
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