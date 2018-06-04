З полону звільнили волинянина Якова Веремейчика
Сьогодні, 15:03
Представники бойовиків передали чотирьох українських полонених Україні в аеропорту білоруської столиці, серед них - волинянин Яків Веремейчик.
Про це повідомив його брат Богдан Муха, пишуть Волинські новини.
З його слів, родина з побратимами очікує зустрічати бійця у Києві.
Як інформує УНН з посиланням на ТАСС, серед звільнених - Великий Дмитро Миколайович 1988 року народження, Веремейчик Яків Петрович 1986 року народження, Міхєєв Едуард Анатолійович, 1960 року народження та Горяйнов Максим Анатолійович 1984 року народження.
Як повідомляють, звільнені вилетять з Мінська найближчим часом.
Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».
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Про це повідомив його брат Богдан Муха, пишуть Волинські новини.
З його слів, родина з побратимами очікує зустрічати бійця у Києві.
Як інформує УНН з посиланням на ТАСС, серед звільнених - Великий Дмитро Миколайович 1988 року народження, Веремейчик Яків Петрович 1986 року народження, Міхєєв Едуард Анатолійович, 1960 року народження та Горяйнов Максим Анатолійович 1984 року народження.
Як повідомляють, звільнені вилетять з Мінська найближчим часом.
Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Щодня набираю, а раптом підніме», – дружина волинянина, який 265 днів – у полоні бойовиків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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