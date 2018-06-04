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З полону звільнили волинянина Якова Веремейчика

З полону звільнили волинянина Якова Веремейчика
Представники бойовиків передали чотирьох українських полонених Україні в аеропорту білоруської столиці, серед них - волинянин Яків Веремейчик.

Про це повідомив його брат Богдан Муха, пишуть Волинські новини.

З його слів, родина з побратимами очікує зустрічати бійця у Києві.

Як інформує УНН з посиланням на ТАСС, серед звільнених - Великий Дмитро Миколайович 1988 року народження, Веремейчик Яків Петрович 1986 року народження, Міхєєв Едуард Анатолійович, 1960 року народження та Горяйнов Максим Анатолійович 1984 року народження.

Як повідомляють, звільнені вилетять з Мінська найближчим часом.

Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».

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Теги: Яків Веремейчик, полон, Гірка Полонка, Волинь
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