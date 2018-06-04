З полону звільнили волинянина Якова Веремейчика

Представники бойовиків передали чотирьох українських полонених Україні в аеропорту білоруської столиці, серед них - волинянинПро це повідомив його брат Богдан Муха, пишутьЗ його слів, родина з побратимами очікує зустрічати бійця у Києві.Як інформує УНН з посиланням на ТАСС, серед звільнених -1988 року народження,1986 року народження,, 1960 року народження та1984 року народження.Як повідомляють, звільнені вилетять з Мінська найближчим часом.Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».