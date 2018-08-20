Як зробити оригінальний журнальний стіл своїми руками*





Будемо починати з простих конструкцій, щоб спробувати зміг кожен, матеріали візьмемо ті, що залишились з ремонту чи старі, докуповувати доведеться тільки дрібні деталі: фарби, саморізи чи інші кріплення, фурнітуру, клей.



Залишилось ДСП? Чудово, тоді почнемо з нього. Для найпростішого столу знадобиться чотири дошки з ламінованого ДСП. Одна зверху, друга знизу, дві обабіч. Тобто отримуємо паралелепіпед, на нижню дошку можна покласти журнали чи книги, зверху залишиться місце під ноутбук чи під легкий перекус. Крім дощок знадобляться ще шканти - це кріплення, котрі добре ховають місця з’єднання.





Хочете стіл найоригінальніший? Шукайте піддони. Можливо десь лежать без діла у гаражі чи на дачі. З них вийде просто чудовий стіл. Піддон сам по собі вже схожий на маленький стіл, можна тільки обрізати, покрити фарбою та поставити на колеса. Або трохи докласти зусиль та зробити столик знов у вигляді куба чи паралелепіпеда.



Столик з натуральних дощок. Залишились зайві? Не викидайте, спробуємо їх долучити до справи. Придивіться на дошки, можливо, їх вистачить й на більш складну конструкцію ніж паралелепіпед. Можна зробити ще одну полицю посередині. Натуральну деревину доведеться шліфувати. Вручну це можна зробити за допомогою шліфувального бруска й наждачного паперу. Потім бажано покрити дошки морилкою чи лаком.



На перший погляд ця ідея здається дивною, але у результаті отримаємо чудовий виріб, який прикрасить кімнату по-справжньому. Це стіл зі скла та книг. Ясно, що скло має бути загартованим і його різати у домашніх умовах не можна, бажано, щоб товщина скла була 10 мм. Так що використовуйте форму скла, яка вже є. Це може бути скло від старих дверцят чи зі старого столу. Ніжки зробимо з старих книг, й це буде найоригінальніша ідея. Книги обов’язково треба скріпити між собою, простіше всього це зробити за допомогою клею. Стільниця зі скла дуже красиво виглядає й в поєднанні з іншими матеріалами, так що ніжки можна робити з чого завгодно. Найєфектніше буде виглядати, якщо встановити її на піддони, буде столик у стилі “лофт”.



Актуальною зараз є тема сміття. Це реально проблема сучасного життя. Тож можна спробувати зробити столик з пластикових пляшок!



Знадобиться стільниця з ДСП чи з фанери або з дерева та приблизно 40 штук дволітрових порожніх пластикових пляшок з кришечками. Пляшки укладаються за принципом піраміди. Зверху мають залишитись спарені пляшки, на яких буде покладена стільниця.



Ще один унікальний столик можна зробити за допомогою епоксидної смоли. Це чудова рідина, прозора, з відтінком меду, має властивість застигати у тверду поверхню. Беремо будь-яку стільницю, робимо бортики. В середину складаємо що заманеться: цурки з дерева чи морську гальку, навіть непотрібні іграшки чи сувеніри. Все це заливаємо епоксидною смолою, залишаємо для застигання. Відбувається процес на кшталт застигання холодцю. Треба обов’язково закрити стільницю поліетиленом, щоб туди не потрапив пил і бруд. Отвори, де планується прикріпити ніжки, треба закрити пробками, а потім їх витягнути. Бортики потім можна зняти, а можна й залишити, в залежності від вашого задуму.



Деяки журнальні столики можна використовувати як столики під ноутбуки, а якщо додати функціоналу - вийде розкладний або



Надихайтесь новими моделями українських виробників!





Більше моделей журнальних столів та трансформерів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мабуть, кожна людина хоча б раз у житті думала над тим, щоб спробувати зробити меблі самотужки. Мовляв, ну що там вже такого складного, на уроках праці усі любили щось робити з дощок. Нумо, чому й ні? Варто спробувати, особливо коли залишилось багато матеріалів з ремонту.Будемо починати з простих конструкцій, щоб спробувати зміг кожен, матеріали візьмемо ті, що залишились з ремонту чи старі, докуповувати доведеться тільки дрібні деталі: фарби, саморізи чи інші кріплення, фурнітуру, клей.Залишилось ДСП? Чудово, тоді почнемо з нього. Для найпростішого столу знадобиться чотири дошки з ламінованого ДСП. Одна зверху, друга знизу, дві обабіч. Тобто отримуємо паралелепіпед, на нижню дошку можна покласти журнали чи книги, зверху залишиться місце під ноутбук чи під легкий перекус. Крім дощок знадобляться ще шканти - це кріплення, котрі добре ховають місця з’єднання.Хочете стіл найоригінальніший? Шукайте піддони. Можливо десь лежать без діла у гаражі чи на дачі. З них вийде просто чудовий стіл. Піддон сам по собі вже схожий на маленький стіл, можна тільки обрізати, покрити фарбою та поставити на колеса. Або трохи докласти зусиль та зробити столик знов у вигляді куба чи паралелепіпеда.Столик з натуральних дощок. Залишились зайві? Не викидайте, спробуємо їх долучити до справи. Придивіться на дошки, можливо, їх вистачить й на більш складну конструкцію ніж паралелепіпед. Можна зробити ще одну полицю посередині. Натуральну деревину доведеться шліфувати. Вручну це можна зробити за допомогою шліфувального бруска й наждачного паперу. Потім бажано покрити дошки морилкою чи лаком.На перший погляд ця ідея здається дивною, але у результаті отримаємо чудовий виріб, який прикрасить кімнату по-справжньому. Це стіл зі скла та книг. Ясно, що скло має бути загартованим і його різати у домашніх умовах не можна, бажано, щоб товщина скла була 10 мм. Так що використовуйте форму скла, яка вже є. Це може бути скло від старих дверцят чи зі старого столу. Ніжки зробимо з старих книг, й це буде найоригінальніша ідея. Книги обов’язково треба скріпити між собою, простіше всього це зробити за допомогою клею. Стільниця зі скла дуже красиво виглядає й в поєднанні з іншими матеріалами, так що ніжки можна робити з чого завгодно. Найєфектніше буде виглядати, якщо встановити її на піддони, буде столик у стилі “лофт”.Актуальною зараз є тема сміття. Це реально проблема сучасного життя. Тож можна спробувати зробити столик з пластикових пляшок!Знадобиться стільниця з ДСП чи з фанери або з дерева та приблизно 40 штук дволітрових порожніх пластикових пляшок з кришечками. Пляшки укладаються за принципом піраміди. Зверху мають залишитись спарені пляшки, на яких буде покладена стільниця.Ще один унікальний столик можна зробити за допомогою епоксидної смоли. Це чудова рідина, прозора, з відтінком меду, має властивість застигати у тверду поверхню. Беремо будь-яку стільницю, робимо бортики. В середину складаємо що заманеться: цурки з дерева чи морську гальку, навіть непотрібні іграшки чи сувеніри. Все це заливаємо епоксидною смолою, залишаємо для застигання. Відбувається процес на кшталт застигання холодцю. Треба обов’язково закрити стільницю поліетиленом, щоб туди не потрапив пил і бруд. Отвори, де планується прикріпити ніжки, треба закрити пробками, а потім їх витягнути. Бортики потім можна зняти, а можна й залишити, в залежності від вашого задуму.Деяки журнальні столики можна використовувати як столики під ноутбуки, а якщо додати функціоналу - вийде розкладний або комп'ютерний стіл Надихайтесь новими моделями українських виробників!Більше моделей журнальних столів та трансформерів шукайте тут

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