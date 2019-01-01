Які зірки йдуть до Верховної Ради нового скликання. ІМЕНА*





Сергій Притула, партія «Голос». Шоумен відомий своєю активною громадянською позицією, має 30-й номер в партії, лідером якої є співак Святослав Вакарчук. Пояснює свої мотиви тим, що хоче, щоб його діти жили тут, а не прагнули виїхати.



Олександр Скічко, «Слуга народу».

Телеведучий балотується на своїй батьківщині від округу №197 Черкаської області (Канів, Золотоноша, частина Черкас). Каже, що йде в політику, тому що йому набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, їздити по розбитим дорогам, чути як друзі хочуть виїхати в іншу країну.



Віталій і Світлана Білоножко, «Сила і честь». Народні артисти обіцяють боротися за розвиток культури, збільшення пенсій, пояснили своє рішення тим, що (дослівно) «вже наспівались».



Гео Лерос, «Слуга народу». Художник і режисер, автор ряду київських муралів, йде в партії під номером 23. Хоче піклуватися про репутацію нашої країни.



Жан Беленюк, «Слуга народу». Спортсмен має №10 в партії і буде намагатися розвивати український спорт.



Анастасія Приходько, «Батьківщина». Балотуватися планує від округу №11 у Вінниці.



Сергій Сивохо, «Слуга народу». Відомий гуморист, шоумен і за сумісництвом креативний продюсер студії «Квартал 95» буде одним з кандидатів в Донецькій області від округу №49 (Дружківка, Костянтинівка). Сказав, що не міг відмовити другу в допомозі адже підбір мажоритарників в Донецькій області складний, а це його рідний регіон.



Юрій Корявченков, «Слуга народу». Актор, більш відомий як «Юзік» у виступах «Кварталу 95», буде висуватися в Кривому Розі. Коментарів не давав.



Іво Бобул, «Патріот». Народний артист України балотується під №5 у своїй партії. Вважає, що людям вже набридли обличчя політиків і обмани. Підніматиме рівень культури і економіки.



Микола Тищенко, «Слуга народу». Телеведучий і ресторатор спочатку заперечував те, що йде в політику. Він балотується від округу №219 в Києві.



Артем Федецький, «Слуга народу». Футболіст «Карпат» і збірної балотується у Львові в окрузі №118.



Також повторно із знаменитостей на вибори в ВР підуть: Богдан Бенюк (ВО «Свобода»), Оксана Білозір (БПП "Солідарність"), Михайло Поплавський («Аграрна партія»).



Останні факти про політику - на порталі



У минулих скликаннях мандат був у таких зірок українського шоу-бізнесу: Святослав Вакарчук, Руслана Лижичко, Злата Огневич, Таїсія Повалій, Оксана Білозір, Михайло Поплавський, Остап Ступка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Деякі представники шоу-бізнесу України не проти проміняти творчу кар'єру на крісло в ВР. Хто із зірок планує зробити це в 2019 році?, партія. Шоумен відомий своєю активною громадянською позицією, має 30-й номер в партії, лідером якої є співак. Пояснює свої мотиви тим, що хоче, щоб його діти жили тут, а не прагнули виїхати.Телеведучий балотується на своїй батьківщині від округу №197 Черкаської області (Канів, Золотоноша, частина Черкас). Каже, що йде в політику, тому що йому набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, їздити по розбитим дорогам, чути як друзі хочуть виїхати в іншу країну.. Народні артисти обіцяють боротися за розвиток культури, збільшення пенсій, пояснили своє рішення тим, що (дослівно) «вже наспівались».. Художник і режисер, автор ряду київських муралів, йде в партії під номером 23. Хоче піклуватися про репутацію нашої країни.. Спортсмен має №10 в партії і буде намагатися розвивати український спорт.. Балотуватися планує від округу №11 у Вінниці.. Відомий гуморист, шоумен і за сумісництвом креативний продюсер студії «Квартал 95» буде одним з кандидатів в Донецькій області від округу №49 (Дружківка, Костянтинівка). Сказав, що не міг відмовити другу в допомозі адже підбір мажоритарників в Донецькій області складний, а це його рідний регіон.. Актор, більш відомий як «Юзік» у виступах «Кварталу 95», буде висуватися в Кривому Розі. Коментарів не давав.. Народний артист України балотується під №5 у своїй партії. Вважає, що людям вже набридли обличчя політиків і обмани. Підніматиме рівень культури і економіки.. Телеведучий і ресторатор спочатку заперечував те, що йде в політику. Він балотується від округу №219 в Києві.. Футболіст «Карпат» і збірної балотується у Львові в окрузі №118.Також повторно із знаменитостей на вибори в ВР підуть: Богдан Бенюк (ВО «Свобода»), Оксана Білозір (БПП "Солідарність"), Михайло Поплавський («Аграрна партія»).Останні факти про політику - на порталі новин 24 каналу У минулих скликаннях мандат був у таких зірок українського шоу-бізнесу: Святослав Вакарчук,, Оксана Білозір, Михайло Поплавський,

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