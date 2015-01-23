Зеленський відзначив державними нагородами двох волинян
Сьогодні, 17:31
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох жителів Волинської області.
Про це свідчить указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України, оприлюднений на сайті Адміністрації президента.
Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу Федора Романюка з Волині.
Натомість звання «Заслужений донор України» отримав волинянин Віктор Балюк, донор, пенсіонер шахтарської праці.
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Про це свідчить указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України, оприлюднений на сайті Адміністрації президента.
Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу Федора Романюка з Волині.
Натомість звання «Заслужений донор України» отримав волинянин Віктор Балюк, донор, пенсіонер шахтарської праці.
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