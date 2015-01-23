Зеленський відзначив державними нагородами двох волинян

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох жителів Волинської області.



Про це свідчить указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України, оприлюднений на сайті Адміністрації президента.



Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу Федора Романюка з Волині.



Натомість звання «Заслужений донор України» отримав волинянин Віктор Балюк, донор, пенсіонер шахтарської праці.



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