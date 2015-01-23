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Зеленський відзначив державними нагородами двох волинян

Зеленський відзначив державними нагородами двох волинян
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох жителів Волинської області.

Про це свідчить указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України, оприлюднений на сайті Адміністрації президента.

Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу Федора Романюка з Волині.

Натомість звання «Заслужений донор України» отримав волинянин Віктор Балюк, донор, пенсіонер шахтарської праці.

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Теги: Федір Романюк, Віктор Балюк, Володимир Зеленський, Волинь, нагорода, указ
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