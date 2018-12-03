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У Ковелі жорстоко побили відомого активіста: про кривдників досі нічого невідомо

У Ковелі жорстоко побили відомого активіста: про кривдників досі нічого невідомо
У Ковелі місяць тому зграя п’яних жорстоко побила відомого активіста, колишнього депутата міської ради Володимира Осіюка, але про хід розслідування до цього часу нічого не відомо ні потерпілому, ані його родині та друзям.

Про це повідомляє видання Район.Ковель.

Інформують, що 28 травня цього року в Ковелі на вулиці Відродження біля під’їзду багатоповерхового житлового будинку № 4 п’яні чоловіки тяжко побили соратника Левка Лук’яненка, колишнього депутата Ковельської міської ради (1998-2002 рр.), голову Ковельської станиці братства ОУН-УПА, станичного Володимира Осіюка, який був лідером та одним із засновників у місті Народного руху України.

«По закінченню робочого дня Володимир Осіюк повертався до власного помешкання, що в Ковелі на вулиці Відродження. Біля його під’їзду відкрили магазин, в якому продають алкогольні напої, тут їх і розпивають. Поруч стояла група чоловіків, які дуже голосно матюкалися. Будучи активною людиною, він зробив їм зауваження. Далі, зі його слів, нічого не пам’ятає», – розповів журналістам товариш потерпілого, голова Волинського обласного відділення Українського фонду культури Геннадій Сарапін.

Сусіди бачили, як о 18 годині Володимир Осіюк повертався з роботи додому, однак про жорстоке побиття розповідати побоюються. Кажуть, ніби близько 20 години його непритомного занесли до квартири.

Наступного дня о 10 годині Володимира Костянтиновича забрала швидка медична допомога, яку викликала його невістка, котра вранці навідалась до свекра.

Медики констатували у Володимира Осіюка закриту черепно-мозкову травму, чотири зламаних ребра, інші травми. Він досі перебуває у Ковельській центральній районній лікарні.

Геннадій Сарапін каже, що відносно порушення поліцією кримінального провадження за фактом побиття нічого невідомо ні рідним, ані друзям потерпілого.


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Теги: Володимир Осіюк, побиття, Ковель
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