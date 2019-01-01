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У місті на Волині з'явилися три нові вулиці

У місті на Волині з'явилися три нові вулиці
У Ковелі у кварталі садибної житлової забудови на території садівничого товариства "Світанок" з'явилися нові назви трьох вулиць.

На сесійному засіданні учора, 27 червня, депутати прийняли рішення про присвоєння назв трьом новоствореним вулицям, - повідомляє Ковельpost.

Топонімічна комісія присвоїла вулицям такі назви: Жасмінна, Фіалкова та Колодяженська.

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Теги: Ковель, нові вулиці
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