У місті на Волині з'явилися три нові вулиці
Сьогодні, 19:42
У Ковелі у кварталі садибної житлової забудови на території садівничого товариства "Світанок" з'явилися нові назви трьох вулиць.
На сесійному засіданні учора, 27 червня, депутати прийняли рішення про присвоєння назв трьом новоствореним вулицям, - повідомляє Ковельpost.
Топонімічна комісія присвоїла вулицям такі назви: Жасмінна, Фіалкова та Колодяженська.
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На сесійному засіданні учора, 27 червня, депутати прийняли рішення про присвоєння назв трьом новоствореним вулицям, - повідомляє Ковельpost.
Топонімічна комісія присвоїла вулицям такі назви: Жасмінна, Фіалкова та Колодяженська.
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