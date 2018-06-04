вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Утримували в жахливих умовах», – волинянин, який сьогодні повернувся з полону бойовиків

«Утримували в жахливих умовах», – волинянин, який сьогодні повернувся з полону бойовиків
Мешканець села Гірка Полонка Луцького район Яків Веремейчик, який сьогодні, 28 червня, разом ще з трьома українцями повернувся в Україну з полону бойовиків, дав коментар журналістам.

Відео опублікували на сторінці Суспільного Волині у Facebook.

В аеропорту «Жуляни» Яків Веремейчик розповів, що був у полоні понад рік і місяць.

За його словами, лише три дні тому дізнався, що звільнять. Чому саме його обрали для звільнення – не знає.

«Відчув шок… Сказали: «Виходь, збирайся», - розповідає чоловік. Каже, спочатку не повірив.

«Нас утримували в жахливих умовах… В підвалі сиділи три місяці, а потім вже – в тюрмі. Дякую тим людям, які мені там допомагали, ділилися харчами, вдягали підтримували», - додав звільнений з полону.

Бойовики, за його словами, звинувачували його у геноциді і тероризмі, присудивши понад 12 років тюрми.

«Три доби не спав. Сидів, чекав», - каже чоловік. Спочатку полонених привезли в Ростов, потім Мінськ, а тоді вже в українські «Жуляни».

Якова Веремейчика в Київ приїхали зустрічати мати і батько.

«Я щаслива, я рада, я вдячна Богу, вдячна Віктору Володимировичу. Хочу сказати всім матеріям: не втрачайте надії, вірте і моліться», - прокоментувала журналістам мама Якова Веремейчика.



Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді. Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Щодня набираю, а раптом підніме», – дружина волинянина, який 265 днів – у полоні бойовиків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Яків Веремейчик, Волинь, полон, літак, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А за інтерв'ю хай розкаже, що там сталось?
Відповісти
А за інтерв'ю хай розкаже, що там сталось?
Відповісти
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Франції спека побила температурний рекорд
Сьогодні, 19:18
Наймініатюрніша родина в Україні живе у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 18:54
«Утримували в жахливих умовах», – волинянин, який сьогодні повернувся з полону бойовиків
Сьогодні, 18:37
У Ковелі жорстоко побили відомого активіста: про кривдників досі нічого невідомо
Сьогодні, 18:00
Які зірки йдуть до Верховної Ради нового скликання. ІМЕНА*
Сьогодні, 17:49
Схожі новини
Літак зі звільненими з полону бойовиків 4 українцями прибув в Київ. ВІДЕО Літак зі звільненими з полону бойовиків 4 українцями прибув в Київ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
З полону звільнили волинянина Якова Веремейчика З полону звільнили волинянина Якова Веремейчика
Сьогодні, 15:03
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами «В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
04 червень, 2018, 08:30
Волинянин – у списках на обмін полоненими Волинянин – у списках на обмін полоненими
27 червень, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Франції спека побила температурний рекорд
Сьогодні, 19:18
 0
Наймініатюрніша родина в Україні живе у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 18:54
 0
«Утримували в жахливих умовах», – волинянин, який сьогодні повернувся з полону бойовиків
Сьогодні, 18:37
 0
У Ковелі жорстоко побили відомого активіста: про кривдників досі нічого невідомо
Сьогодні, 18:00
 0
Які зірки йдуть до Верховної Ради нового скликання. ІМЕНА*
Сьогодні, 17:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿