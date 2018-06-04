«Утримували в жахливих умовах», – волинянин, який сьогодні повернувся з полону бойовиків

Яків Веремейчик, який сьогодні, 28 червня, разом ще з трьома українцями повернувся в Україну з полону бойовиків, дав коментар журналістам.



Відео опублікували на сторінці



В аеропорту «Жуляни» Яків Веремейчик розповів, що був у полоні понад рік і місяць.



За його словами, лише три дні тому дізнався, що звільнять. Чому саме його обрали для звільнення – не знає.



«Відчув шок… Сказали: «Виходь, збирайся», - розповідає чоловік. Каже, спочатку не повірив.



«Нас утримували в жахливих умовах… В підвалі сиділи три місяці, а потім вже – в тюрмі. Дякую тим людям, які мені там допомагали, ділилися харчами, вдягали підтримували», - додав звільнений з полону.



Бойовики, за його словами, звинувачували його у геноциді і тероризмі, присудивши понад 12 років тюрми.



«Три доби не спав. Сидів, чекав», - каже чоловік. Спочатку полонених привезли в Ростов, потім Мінськ, а тоді вже в українські «Жуляни».



Якова Веремейчика в Київ приїхали зустрічати мати і батько.



«Я щаслива, я рада, я вдячна Богу, вдячна Віктору Володимировичу. Хочу сказати всім матеріям: не втрачайте надії, вірте і моліться», - прокоментувала журналістам мама Якова Веремейчика.







Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді. Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».



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