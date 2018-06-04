«Утримували в жахливих умовах», – волинянин, який сьогодні повернувся з полону бойовиків
Сьогодні, 18:37
Мешканець села Гірка Полонка Луцького район Яків Веремейчик, який сьогодні, 28 червня, разом ще з трьома українцями повернувся в Україну з полону бойовиків, дав коментар журналістам.
Відео опублікували на сторінці Суспільного Волині у Facebook.
В аеропорту «Жуляни» Яків Веремейчик розповів, що був у полоні понад рік і місяць.
За його словами, лише три дні тому дізнався, що звільнять. Чому саме його обрали для звільнення – не знає.
«Відчув шок… Сказали: «Виходь, збирайся», - розповідає чоловік. Каже, спочатку не повірив.
«Нас утримували в жахливих умовах… В підвалі сиділи три місяці, а потім вже – в тюрмі. Дякую тим людям, які мені там допомагали, ділилися харчами, вдягали підтримували», - додав звільнений з полону.
Бойовики, за його словами, звинувачували його у геноциді і тероризмі, присудивши понад 12 років тюрми.
«Три доби не спав. Сидів, чекав», - каже чоловік. Спочатку полонених привезли в Ростов, потім Мінськ, а тоді вже в українські «Жуляни».
Якова Веремейчика в Київ приїхали зустрічати мати і батько.
«Я щаслива, я рада, я вдячна Богу, вдячна Віктору Володимировичу. Хочу сказати всім матеріям: не втрачайте надії, вірте і моліться», - прокоментувала журналістам мама Якова Веремейчика.
Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді. Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».
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Відео опублікували на сторінці Суспільного Волині у Facebook.
В аеропорту «Жуляни» Яків Веремейчик розповів, що був у полоні понад рік і місяць.
За його словами, лише три дні тому дізнався, що звільнять. Чому саме його обрали для звільнення – не знає.
«Відчув шок… Сказали: «Виходь, збирайся», - розповідає чоловік. Каже, спочатку не повірив.
«Нас утримували в жахливих умовах… В підвалі сиділи три місяці, а потім вже – в тюрмі. Дякую тим людям, які мені там допомагали, ділилися харчами, вдягали підтримували», - додав звільнений з полону.
Бойовики, за його словами, звинувачували його у геноциді і тероризмі, присудивши понад 12 років тюрми.
«Три доби не спав. Сидів, чекав», - каже чоловік. Спочатку полонених привезли в Ростов, потім Мінськ, а тоді вже в українські «Жуляни».
Якова Веремейчика в Київ приїхали зустрічати мати і батько.
«Я щаслива, я рада, я вдячна Богу, вдячна Віктору Володимировичу. Хочу сказати всім матеріям: не втрачайте надії, вірте і моліться», - прокоментувала журналістам мама Якова Веремейчика.
Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді. Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Щодня набираю, а раптом підніме», – дружина волинянина, який 265 днів – у полоні бойовиків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А за інтерв'ю хай розкаже, що там сталось?
А за інтерв'ю хай розкаже, що там сталось?
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