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У Франції спека побила температурний рекорд

У Франції спека побила температурний рекорд
Після полудня в п'ятницю, 28 червня, у Франції був побитий абсолютний рекорд температури, з піком у 44,3 ° C в місті Карпантра на південному сході країни, після чого через кілька годин температура знову перевищила рекорд, переваливши через позначку в 45° C.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

Так, повідомляється попередній рекорд був досягнутий у французькій комуні Ла-Гард в 2003 році. Тоді температура повітря там досягла 44,1 ° С.

Так, другий рекорд був досягнутий кількома годинами пізніше в містечку комуні Вильва в департаменті Гар на півдні Франції.

"Вперше у Франції був подоланий поріг в 45 ° C, при 45,1 ° C в Віллевьеле в Гарі", - повідомило агентство Infos Françaises.

На цьому тижні Європі панує аномальна спека. У багатьох країнах встановлені нові температурні рекорди.

За інформацією місцевих ЗМІ, за минулий тиждень у Франції померло три людини після того, як вирішили скупатися в морі після перебування на пляжі в спеку.

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Теги: спека, аномальна температура, рекорд, Франція
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