На вокзалі у Львові – масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО





Займання сталося по обіді 28 червня, - про це інформують



Повідомляють, здалека та на самому вокзалі видно величезний стовп чорного диму. Проте евакуації не відбувається, відвідувачі вокзалу не панікують.



На місці присутні пожежні авто, поліція та карети щвидкої медичної допомоги. Пасажирські потяги курсують у звичному режимі.



Як повідомляє депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, горить приміщення на території "Львівзахід депо", а саме технічний цех. У поліції ж журналістам на місці сказали, що горять склади локомотивного заводу.



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Працівник цього заводу уточнив, що вогонь зайнявся в цеху ремонту локомотивів, це виробниче приміщення. Там вже почав обвалюватися повністю охоплений вогнем дах. Поруч з дахом, що обвалюється, розміщені кисневі балони. Якщо полум'я дістанеться цих балонів, вони можуть вибухнути.



За даними рятувальників, площа пожежі становить 300 квадратних метрів. На місці працюють 7 пожежних машин.



Інформації про постраждалих немає.



Зазначимо, заступник міського голови з питань безпеки Львова Сергій Бабак запевнив, загрози мешканцям прилеглих вулиць немає.

Відео з пожежі на локомотивному заводі у Львові:







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