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Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.

Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.
В Одесі правоохоронці затримали 78-річного пенсіонера у скоєнні потрійного вбивства. Свій план виношував рік і таким чином хотів покарати сусідів, яких підозрював у крадіжці.

Трагедія сталась 28 червня в одній із комунальних квартир на території Приморського району міста Одеси, - інформує ГУНП в Одеській області.

78-річний одесит, озброївшись ножем, по черзі позбавив життя сім’ю місцевих мешканців. Жертвами жорстокого вбивства стали 67-річна літня жінка та її 46-річні донька та зять.

Розправившись з обома жінками зловмисник з ножем накинувся на чоловіка, проте останньому вдалося вирватись з рук вбивці та вибігти у двір будинку, аби покликати на допомогу.

Очевидцями вказаної події стали випадкові перехожі, які терміново викликали поліцейських. Правоохоронці негайно відреагували та одразу прибули на місце події.

Як повідомляють у поліції, своєї причетності до скоєння злочину затриманий заперечувати не став та пояснив, що свій намір виношував давно, більше року. Саме в такий спосіб він вирішив поквитатись із сусідами, яких тривалий час підозрював у викраденні чималої суми грошей та цінностей із власної квартири.

Наразі поліція затримала фігуранта за ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст.115 (Вмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.
Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.
Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.
Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.
Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.
Пенсіонер зарізав цілу сім'ю в одеській комуналці: план виношував понад рік. ФОТО. ВІДЕО.

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Теги: Одеса, потрійне вбивство, пенсіонер
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