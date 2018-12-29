На Волині викрали автівку: за інформацію обіцяють винагороду
Сьогодні, 20:15
Учора, 27 червня, поблизу Берестечка викрали автомобіль.
Про це у групі "Підслухано Берестечко" у Facebook повідомив Віталій Климюк.
Чоловік зауважив, що викрали учора, 27 червня, в проміжку між 21.00 та 00.00 28 червня. Крадіжка транспортного засобу сталася поблизу Берестечка з боку Демидівки.
"Якщо хтось щось знає чи бачив, повідомте за винагороду", - написав Віталій Климюк.
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Про це у групі "Підслухано Берестечко" у Facebook повідомив Віталій Климюк.
Чоловік зауважив, що викрали учора, 27 червня, в проміжку між 21.00 та 00.00 28 червня. Крадіжка транспортного засобу сталася поблизу Берестечка з боку Демидівки.
"Якщо хтось щось знає чи бачив, повідомте за винагороду", - написав Віталій Климюк.
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