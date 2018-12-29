На Волині викрали автівку: за інформацію обіцяють винагороду





Про це у групі "



Чоловік зауважив, що викрали учора, 27 червня, в проміжку між 21.00 та 00.00 28 червня. Крадіжка транспортного засобу сталася поблизу Берестечка з боку Демидівки.



"Якщо хтось щось знає чи бачив, повідомте за винагороду", - написав Віталій Климюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 червня, поблизу Берестечка викрали автомобіль.Про це у групі " Підслухано Берестечко " у Facebook повідомив Віталій Климюк Чоловік зауважив, що викрали учора, 27 червня, в проміжку між 21.00 та 00.00 28 червня. Крадіжка транспортного засобу сталася поблизу Берестечка з боку Демидівки."Якщо хтось щось знає чи бачив, повідомте за винагороду", - написав Віталій Климюк.

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