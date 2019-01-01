Волинська борчиня взяла «золото» на Європейських іграх. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
У п'ятницю, 28 червня, відбувся фінальний поєдинок між ковельчанкою Юлією Ткач, яка представляє Україну у вільній боротьбі на ІІ Європейських іграх, та представницею Азербайджану Ельмірою Гамбаровою.
Про це повідомляє КовельPost.
Юлія Ткач Заслужений майстер спорту України, багаторазова чемпіонка світу та Європи із боротьби, аспірантка Львівського державного університету фізичної культури.
В одній восьмій фіналу Юлія Ткач одноголосним рішенням суддів (6:0) перемогла іспанську борчиню Лідію Перес. У чвертьфіналі багаторазова чемпіонка світу та Європи Юлія Ткач здолала росіянку Марію Кузнєцову.
У півфіналі наша Юлія знову здобуває перемогу. Цього разу над болгарською борчинею Тайбе Юсейн, забезпечивши собі участь у фіналі та боротьбу за "золото" у ІІ Європейських іграх.
Українська чемпіонка здобула беззаперечну перемогу на килимі у боротьбі за золоту медаль в поєдинку з представницею Азербайджану Ельмірою Гамбаровою.
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Про це повідомляє КовельPost.
Юлія Ткач Заслужений майстер спорту України, багаторазова чемпіонка світу та Європи із боротьби, аспірантка Львівського державного університету фізичної культури.
В одній восьмій фіналу Юлія Ткач одноголосним рішенням суддів (6:0) перемогла іспанську борчиню Лідію Перес. У чвертьфіналі багаторазова чемпіонка світу та Європи Юлія Ткач здолала росіянку Марію Кузнєцову.
У півфіналі наша Юлія знову здобуває перемогу. Цього разу над болгарською борчинею Тайбе Юсейн, забезпечивши собі участь у фіналі та боротьбу за "золото" у ІІ Європейських іграх.
Українська чемпіонка здобула беззаперечну перемогу на килимі у боротьбі за золоту медаль в поєдинку з представницею Азербайджану Ельмірою Гамбаровою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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