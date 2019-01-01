Волинська борчиня взяла «золото» на Європейських іграх. ВІДЕО

Юлією Ткач, яка представляє Україну у вільній боротьбі на ІІ Європейських іграх, та представницею Азербайджану Ельмірою Гамбаровою.



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Юлія Ткач Заслужений майстер спорту України, багаторазова чемпіонка світу та Європи із боротьби, аспірантка Львівського державного університету фізичної культури.



В одній восьмій фіналу Юлія Ткач одноголосним рішенням суддів (6:0) перемогла іспанську борчиню Лідію Перес. У чвертьфіналі багаторазова чемпіонка світу та Європи Юлія Ткач здолала росіянку Марію Кузнєцову.



У півфіналі наша Юлія знову здобуває перемогу. Цього разу над болгарською борчинею Тайбе Юсейн, забезпечивши собі участь у фіналі та боротьбу за "золото" у ІІ Європейських іграх.



Українська чемпіонка здобула беззаперечну перемогу на килимі у боротьбі за золоту медаль в поєдинку з представницею Азербайджану Ельмірою Гамбаровою.





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