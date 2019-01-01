На Волині обрали переможців обласного зльоту учнівських лісництв

Ніни Терещенко представлятимуть Волинь на рівні України.



Тривав обласний зліт учнівських лісництв протягом 26-27 червня на базі Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька. Повідомляє



– У роботі зльоту брали участь 22 команди учнівських лісництв, – розповідає заступник директора Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Володимир Пшибельський. – Це майже сотня учасників, серед яких діти, їхні керівники та лісівники-практики. На них чекали цікаві еколого-освітні заходи, зокрема, й захоплюючий пізнавальний екзаменаційний турнір із практичного лісівництва. Він вже традиційно проходив у формі змагання.



Під час урочистого відкриття зльоту юннатів та їхніх наставників привітав голова обласної організації Товариства лісівників України Борис Бабеляс. Серед почесних гостей – голова районної ради Сергій Карпук та директор Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька, к. с. г. наук, заслужений працівник освіти України Ігор Жмурко.



Зліт юних лісівників Волині тривав два дні. У його програмі були виставка досягнень учнівських лісництв «Майбутнє лісу у наших руках», виступ агітбригади «Екоклас», презентація команд-учасниць та захист науково-дослідних робіт членами учнівських лісництв, тестування і моніторинг знань та умінь юннатів.



Здобутки учнівських лісництв, виступи команд та знання кожного з юних лісівників оцінювало поважне журі на чолі із заслуженим працівником освіти України, директором ВОЕНЦ Валентиною Остапчук. До складу журі також увійшли ректор академії рекреаційних технологій і права, кандидат наук із фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Андрій Сітовський, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, учасник загальноуніверситетської програми по вивченню природи Західного Полісся СНУ імені Лесі Українки Лариса Коцун, головний спеціаліст відділу лісового господарства ВОУЛМГ Анатолій Борсук, голова циклової комісії викладачів спеціальних дисциплін лісівничого профілю Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька Галина Захарчук.



Попри фахових занять та перевірки їх знань, на юних лісоводів чекали знайомство з коледжем та спілкування з його викладачами, екскурсія до музею фауни і флори, відпочинок на Світязі, спілкування з ровесниками та обмін досвідом.



Разом із дітьми приїхали їхні керівники від освітніх закладів та державних лісогосподарських підприємств Волині. Для них програмою також було передбачено ряд методичних заходів. Зокрема, під час педагогічного форуму «Інформаційна платформа» відбулися зустрічі з керівництвом ВОЕНЦ, викладачами волинських вишів, де учасники обмінялися думками щодо активізації співпраці між освітянами та лісівниками, обговорили проблемні питання, які виникають у ході роботи, отримали методичні рекомендації від фахівців юннатівської справи.





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