В Україні зростуть соцвиплати: які та на скільки





Таким чином, із 1 липня зростуть розміри наступних соцвиплат, – пише



1) максимальний розмір допомоги по безробіттю – 8028 грн;



2) розмір декретних безробітним жінкам у розрахунку на місяць – не менше 501,75 грн;



3) максимальний розмір допомоги одиноким матерям для дітей віком:

до 6 років – 1699 грн;

від 6 до 18 років – 2118 грн;

від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) – 2007 грн;



4) максимальна сума допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів:

віком до 6 років – 849,50 грн;

віком від 6 до 18 років – 1059 грн;



5) максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

віком до 6 років – 3398 грн;

віком від 6 до 18 років – 4236 грн;



6) допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною – 1564 грн;



7) максимальний розмір державної соціальної допомоги на дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

віком до 6 років – 3398 грн;

віком від 6 до 18 років – 1059 грн;

віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) – 4014 грн;



Зростуть із 1 липня 2019 р. і суми державних соціальних допомог, які виплачують особам з інвалідністю з дитинства відповідних груп, а також на дітей з інвалідністю.



А от державна допомога, яку виплачують при народженні дитини, не змінилася і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісячна упродовж 3-х років).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1-го липня 2019 року зросте розмір прожиткового мінімуму. Внаслідок цього збільшиться і розмір соціальних допомог, які прив’язані до цього показника.Таким чином, із 1 липня зростуть розміри наступних соцвиплат, – пише Ліга: закон 1) максимальний розмір допомоги2) розміру розрахунку на місяць – не менше3) максимальний розмір допомогидля дітей віком:років –років –грн;років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) –грн;4) максимальна сума допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплативікомроків –грн;вікомроків –грн;5) максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановленовікомроків –грн;вікомроків –грн;6) допомога особі, якагрн;7) максимальний розмір державної соціальної допомоги натавікомроків –грн;вікомроків –грн;вікомроків (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) –грн;Зростуть із 1 липня 2019 р. і суми державних соціальних допомог, які виплачуютьвідповідних груп, а також наА от державна допомога, яку виплачують, не змінилася і становитьгрн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісячна упродовж 3-х років).

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