Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО

Антон Бутейко, з ініціативи Волинського братства, відкрили меморіальну дошку.



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Антон Денисович свого часу був членом Конституційної комісії, яка напрацьовувала нинішню Конституцію України. Народився 6 квітня 1947 року у селі Старий Чорторийськ. У 1974 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародного права, юрист-міжнародник, перекладач-референт англійської мови.



З 11 травня 1994 по 16 січня 1997 роки Антон Бутейко Народний депутат України 2 скликання. Голова підкомісії з питань валютного регулювання і державного боргу Комісії з питань фінансів і банківської діяльності. Член Президії ВР України, керівник групи «Центр», член групи «Конституційний центр». Був членом Конституційної Комісії від ВР України, голова секції з проблематики прямого народовладдя та законодавчої влади з 1994 по 1996 роки, уповноважений КМ України у справах європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник голови Державної комісії у зв'язках з НАТО, член Редакційної колегії з видання збірників актів законодавства України з 1998 року.



2003 рік – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії. Подав у відставку на знак протесту проти підписання угоди про Єдиний економічний простір з Росією. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії.



«Було дуже приємно на Маневицькій землі бачити відомих земляків, зокрема, академіна НАНУ Миколу Жулинського, Надзвичайного і Повноважного Посла України Олександра Моцика та багатьох інших. Дякую голові Волинського братства Сергію Шевчуку та всім ініціаторам встановлення меморіальної дошки нашому земляку Антону Бутейку», – прокоментував голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Старий Чорторийськ на школі, де навчався видатний український дипломат, політик, парламентар та державотворець, з ініціативи Волинського братства, відкрили меморіальну дошку.Про це інформує Район.Маневичі Антон Денисович свого часу був членом Конституційної комісії, яка напрацьовувала нинішню Конституцію України. Народився 6 квітня 1947 року у селі Старий Чорторийськ. У 1974 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародного права, юрист-міжнародник, перекладач-референт англійської мови.З 11 травня 1994 по 16 січня 1997 роки Антон Бутейко Народний депутат України 2 скликання. Голова підкомісії з питань валютного регулювання і державного боргу Комісії з питань фінансів і банківської діяльності. Член Президії ВР України, керівник групи «Центр», член групи «Конституційний центр». Був членом Конституційної Комісії від ВР України, голова секції з проблематики прямого народовладдя та законодавчої влади з 1994 по 1996 роки, уповноважений КМ України у справах європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник голови Державної комісії у зв'язках з НАТО, член Редакційної колегії з видання збірників актів законодавства України з 1998 року.2003 рік – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії. Подав у відставку на знак протесту проти підписання угоди про Єдиний економічний простір з Росією. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії.«Було дуже приємно на Маневицькій землі бачити відомих земляків, зокрема, академіна НАНУ, Надзвичайного і Повноважного Посла Українита багатьох інших. Дякую голові Волинського братствата всім ініціаторам встановлення меморіальної дошки нашому земляку Антону Бутейку», – прокоментував голова Маневицької райдержадміністрації

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