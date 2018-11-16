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Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО

Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО
У селі Старий Чорторийськ на школі, де навчався видатний український дипломат, політик, парламентар та державотворець Антон Бутейко, з ініціативи Волинського братства, відкрили меморіальну дошку.

Про це інформує Район.Маневичі.

Антон Денисович свого часу був членом Конституційної комісії, яка напрацьовувала нинішню Конституцію України. Народився 6 квітня 1947 року у селі Старий Чорторийськ. У 1974 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародного права, юрист-міжнародник, перекладач-референт англійської мови.

З 11 травня 1994 по 16 січня 1997 роки Антон Бутейко Народний депутат України 2 скликання. Голова підкомісії з питань валютного регулювання і державного боргу Комісії з питань фінансів і банківської діяльності. Член Президії ВР України, керівник групи «Центр», член групи «Конституційний центр». Був членом Конституційної Комісії від ВР України, голова секції з проблематики прямого народовладдя та законодавчої влади з 1994 по 1996 роки, уповноважений КМ України у справах європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник голови Державної комісії у зв'язках з НАТО, член Редакційної колегії з видання збірників актів законодавства України з 1998 року.

2003 рік – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії. Подав у відставку на знак протесту проти підписання угоди про Єдиний економічний простір з Росією. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії.

«Було дуже приємно на Маневицькій землі бачити відомих земляків, зокрема, академіна НАНУ Миколу Жулинського, Надзвичайного і Повноважного Посла України Олександра Моцика та багатьох інших. Дякую голові Волинського братства Сергію Шевчуку та всім ініціаторам встановлення меморіальної дошки нашому земляку Антону Бутейку», – прокоментував голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО
Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО
Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО
Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО
Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО
Відомому українському дипломату відкрили дошку пам'яті у селі на Волині. ФОТО

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Теги: Антон Бутейко, меморіальна дошка, Старий Чарторийськ
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