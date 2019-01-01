Хлопчика, який на Рівненщині собі прострелив ногу, не змогли вдало прооперувати





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Інцидент з дитиною трапився ввечері 20 червня. Як розповіли батьки правоохоронцям, хлопчик ніс пневматичну рушницю стволом донизу і



Дитину батьки завезли до Острозької районної лікарні, проте під час операції дістати кулю тамтешні лікарі не змогли. Дитину, як повідомила поліція, відпустили додому, а коли хлопцю стало гірше, батьки відвезли його до обласної дитячої лікарні у Рівному.



Правоохоронці після інциденту відкрили одразу два кримінальних провадження: за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та статтею 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків) Кримінального кодексу України. Відповідно до цих статей, і на батьків, і на медиків чекає суворе покарання. Батьків можуть засудити до обмеження волі на строк від двох до п’яти років або навіть на позбавлення волі на той самий строк, а ось лікарів — позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або відправити на виправні роботи на строк до двох років, або обмежити у волі на строк до двох років, або позбавити волі на той самий строк.



Розслідування у справі триває, тож міру вини батьків та медиків ще з’ясовують. За словами речника ГУ Нацполіції у Рівненській області Антона Крука, родина хлопця — благополучна, батьки раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців, а сусіди їх характеризують позитивно.



— Дозвіл на володіння пневматичною зброєю не потрібно, також немає спеціальних вимог щодо її зберігання (мисливську рушницю, наприклад, потрібно зберігати у сейфі. — Ред.), — зазначає п. Крук. — Проте батькам потрібно було уважніше дивитися за дитиною та не давати зброю у руки. Саме тому було відкрито провадження за ст. 166.



Про інцидент поліції повідомили з обласної дитячої лікарні. Лише після розмови з батьками правоохоронці з’ясували, що ті спершу привозили дитину до Острозької райлікарні. Тамтешні лікарі зробили великий надріз на нозі хлопця, не змогли вилучити кулю, зашили рану і відпустили дитину додому. А мали би направити одразу на лікування до іншого медзакладу. Окрім того, це вже не вперше острозькі медики не повідомляють або повідомляють із запізненням правоохоронцям про те, що до їхньої лікарні привозять людей з тілесними ушкодженнями чи пораненнями. Під час досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть усі подібні випадки неповідомлення про ймовірні злочини.



Головний лікар Острозької ЦРЛ Василь Веляник зазначає, що його підлеглі не нашкодили хлопцю, а забрати додому його захотіли самі батьки:



— У лікарні не вистачає обладнання. Рентгенограма показала сторонній предмет у нозі дитини, але оперувати лікарю довелося всліпу. Витягнути кулю за спеціальною технологією у п’ятницю не змогли. Щоб не травмувати дитину ще більше, вирішили направити її у Рівненську обласну дитячу лікарню. Батьки самі не захотіли везти дитину одразу у п’ятницю і попросили забрати хлопця на ніч додому, бо стан його був задовільний.



Лікарі обласної дитячої лікарні оперувати хлопця одразу не взялися. Кілька днів дообстежували та вирішували — чекати, поки набряк спаде, рана загоїться, а куля інкапсулюється, а чи зробити спробу її дістати зараз. Загрози для життя хлопця, повідомляють, немає.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відділенні гнійної хірургії обласної дитячої лікарні з минулої суботи лікується 11-річний хлопчик із Слобідки Острозького району. Дитину привезли батьки з простреленою ногою. Кулю зі стопи хлопчика одразу дістати не вдалося — і поліція порушила два кримінальних провадження: одне на батьків, інше — на медиків районної дитячої лікарні.Про це повідомляє Рівне вечірнє Інцидент з дитиною трапився ввечері 20 червня. Як розповіли батьки правоохоронцям, хлопчик ніс пневматичну рушницю стволом донизу і випадково натиснув на курок . Здалеку пневматична зброя завдала б хіба синців дитині, проте зважаючи на близькість пострілу, куля влетіла у стопу хлопчика.Дитину батьки завезли до Острозької районної лікарні, проте під час операції дістати кулю тамтешні лікарі не змогли. Дитину, як повідомила поліція, відпустили додому, а коли хлопцю стало гірше, батьки відвезли його до обласної дитячої лікарні у Рівному.Правоохоронці після інциденту відкрили одразу два кримінальних провадження: за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та статтею 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків) Кримінального кодексу України. Відповідно до цих статей, і на батьків, і на медиків чекає суворе покарання. Батьків можуть засудити до обмеження волі на строк від двох до п’яти років або навіть на позбавлення волі на той самий строк, а ось лікарів — позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або відправити на виправні роботи на строк до двох років, або обмежити у волі на строк до двох років, або позбавити волі на той самий строк.Розслідування у справі триває, тож міру вини батьків та медиків ще з’ясовують. За словами речника ГУ Нацполіції у Рівненській області, родина хлопця — благополучна, батьки раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців, а сусіди їх характеризують позитивно.— Дозвіл на володіння пневматичною зброєю не потрібно, також немає спеціальних вимог щодо її зберігання (мисливську рушницю, наприклад, потрібно зберігати у сейфі. — Ред.), — зазначає п. Крук. — Проте батькам потрібно було уважніше дивитися за дитиною та не давати зброю у руки. Саме тому було відкрито провадження за ст. 166.Про інцидент поліції повідомили з обласної дитячої лікарні. Лише після розмови з батьками правоохоронці з’ясували, що ті спершу привозили дитину до Острозької райлікарні. Тамтешні лікарі зробили великий надріз на нозі хлопця, не змогли вилучити кулю, зашили рану і відпустили дитину додому. А мали би направити одразу на лікування до іншого медзакладу. Окрім того, це вже не вперше острозькі медики не повідомляють або повідомляють із запізненням правоохоронцям про те, що до їхньої лікарні привозять людей з тілесними ушкодженнями чи пораненнями. Під час досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть усі подібні випадки неповідомлення про ймовірні злочини.Головний лікар Острозької ЦРЛзазначає, що його підлеглі не нашкодили хлопцю, а забрати додому його захотіли самі батьки:— У лікарні не вистачає обладнання. Рентгенограма показала сторонній предмет у нозі дитини, але оперувати лікарю довелося всліпу. Витягнути кулю за спеціальною технологією у п’ятницю не змогли. Щоб не травмувати дитину ще більше, вирішили направити її у Рівненську обласну дитячу лікарню. Батьки самі не захотіли везти дитину одразу у п’ятницю і попросили забрати хлопця на ніч додому, бо стан його був задовільний.Лікарі обласної дитячої лікарні оперувати хлопця одразу не взялися. Кілька днів дообстежували та вирішували — чекати, поки набряк спаде, рана загоїться, а куля інкапсулюється, а чи зробити спробу її дістати зараз. Загрози для життя хлопця, повідомляють, немає.

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