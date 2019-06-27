У Луцьку шукають водія «євробляхи», який пробив бампер припаркованого автомобіля. ФОТО
28 червень, 22:52
У Луцьку невідомий водій автомобіля на єврономерах протаранив припарковане авто та втік.
Про це у Facebook написав Влад Іщук.
Автор допису вказує, що інцидент трапився в четвер, 27 червня на проспекті Відродження.
"27.06.2019 біля Профспілкового якесь мурло в‘їхало мені в бампер і втекло. Небайдужий громадянин залишив номер, але авто було на бляхах, сам номер 10789, можливо хтось бачив чи знає хто це відгукніться!!! 0985228347", - йдеться в дописі.
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Про це у Facebook написав Влад Іщук.
Автор допису вказує, що інцидент трапився в четвер, 27 червня на проспекті Відродження.
"27.06.2019 біля Профспілкового якесь мурло в‘їхало мені в бампер і втекло. Небайдужий громадянин залишив номер, але авто було на бляхах, сам номер 10789, можливо хтось бачив чи знає хто це відгукніться!!! 0985228347", - йдеться в дописі.
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Коментарі 1
Это все эти «бляхи»
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У Луцьку шукають водія «євробляхи», який пробив бампер припаркованого автомобіля. ФОТО
28 червень, 22:52