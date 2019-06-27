У Луцьку шукають водія «євробляхи», який пробив бампер припаркованого автомобіля. ФОТО





Про це у Влад Іщук.



Автор допису вказує, що інцидент трапився в четвер, 27 червня на проспекті Відродження.



"27.06.2019 біля Профспілкового якесь мурло в‘їхало мені в бампер і втекло. Небайдужий громадянин залишив номер, але авто було на бляхах, сам номер 10789, можливо хтось бачив чи знає хто це відгукніться!!! 0985228347", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомий водій автомобіля на єврономерах протаранив припарковане авто та втік.Про це у Facebook написавАвтор допису вказує, що інцидент трапився в четвер, 27 червня на проспекті Відродження."27.06.2019 біля Профспілкового якесь мурло в‘їхало мені в бампер і втекло. Небайдужий громадянин залишив номер, але авто було на бляхах, сам номер 10789, можливо хтось бачив чи знає хто це відгукніться!!! 0985228347", - йдеться в дописі.

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