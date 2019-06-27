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У Луцьку шукають водія «євробляхи», який пробив бампер припаркованого автомобіля. ФОТО

У Луцьку шукають водія «євробляхи», який пробив бампер припаркованого автомобіля. ФОТО
У Луцьку невідомий водій автомобіля на єврономерах протаранив припарковане авто та втік.

Про це у Facebook написав Влад Іщук.

Автор допису вказує, що інцидент трапився в четвер, 27 червня на проспекті Відродження.

"27.06.2019 біля Профспілкового якесь мурло в‘їхало мені в бампер і втекло. Небайдужий громадянин залишив номер, але авто було на бляхах, сам номер 10789, можливо хтось бачив чи знає хто це відгукніться!!! 0985228347", - йдеться в дописі.

У Луцьку шукають водія «євробляхи», який пробив бампер припаркованого автомобіля. ФОТО

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Теги: авто, бампер, євробляха. свідок
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