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В Україні введуть в обіг нові номінали монет

В Україні введуть в обіг нові номінали монет
Національний банк України введе в обіг монети номіналом 5 та 10 гривень.

У 2019 Національний банк введе в обіг монету номіналом 5 гривень, в 2020-м – номіналом 10 гривень, – повідомив в ході брифінгу глава НБУ Яків Смолій, – пише “НВ”.

“Коли ми вводили в обіг монети 1 і 2 гривні, в той же час були представлені дизайн і розміри монет 5 і 10 гривень. У 2019 вводимо 5 гривень, в 2020-м – 10 гривень“, – зазначив він.

Смолій додав, що НБУ припинив друк банкнот номіналом 1 і 2 гривні.

“У міру того, як вони будуть зношуватися, вони будуть вилучатися з обігу і йти на утилізацію. На заміну їм введені металеві монети“, – сказав глава НБУ.

В Україні введуть в обіг нові номінали монет
В Україні введуть в обіг нові номінали монет
В Україні введуть в обіг нові номінали монет

Нагадаємо, в Нацбанку повідомили, що з 25 жовтня 2019 введуть в обіг банкноту номіналом 1000 гривень. Монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року.

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Теги: монета, гривня, номінал, Національний банк
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