В Україні введуть в обіг нові номінали монет





У 2019 Національний банк введе в обіг монету номіналом 5 гривень, в 2020-м – номіналом 10 гривень, – повідомив в ході брифінгу глава НБУ Яків Смолій, – пише



“Коли ми вводили в обіг монети 1 і 2 гривні, в той же час були представлені дизайн і розміри монет 5 і 10 гривень. У 2019 вводимо 5 гривень, в 2020-м – 10 гривень“, – зазначив він.



Смолій додав, що НБУ припинив друк банкнот номіналом 1 і 2 гривні.



“У міру того, як вони будуть зношуватися, вони будуть вилучатися з обігу і йти на утилізацію. На заміну їм введені металеві монети“, – сказав глава НБУ.





Нагадаємо, в Нацбанку повідомили, що з 25 жовтня 2019 введуть в обіг банкноту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України введе в обіг монети номіналом 5 та 10 гривень.У 2019 Національний банк введе в обіг монету номіналом 5 гривень, в 2020-м – номіналом 10 гривень, – повідомив в ході брифінгу глава НБУ, – пише “НВ” “Коли ми вводили в обіг монети 1 і 2 гривні, в той же час були представлені дизайн і розміри монет 5 і 10 гривень. У 2019 вводимо 5 гривень, в 2020-м – 10 гривень“, – зазначив він.Смолій додав, що НБУ припинив друк банкнот номіналом 1 і 2 гривні.“У міру того, як вони будуть зношуватися, вони будуть вилучатися з обігу і йти на утилізацію. На заміну їм введені металеві монети“, – сказав глава НБУ.Нагадаємо, в Нацбанку повідомили, що з 25 жовтня 2019 введуть в обіг банкноту номіналом 1000 гривень . Монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію