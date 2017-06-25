Одинадцятикласники Ковеля відгуляли випускний. ФОТО





Цьогоріч 353 юнаків та дівчат прощаються з рідною школою і зустрічають доросле життя.



Традиційно ковельські випускники поклали квіти до Вічного вогню, стели пам’яті на честь наших земляків – загиблих учасників АТО, меморіальної стели «Хрест пам’яті жертв більшовицького терору», пам’ятників Тарасу Шевченку та Лесі Українці.



Чарівні дівчата у вечірніх сукнях та їх мужні кавалери в елегантних костюмах ледве стримували хвилювання. Для них звучали найтепліші слова, мудрі батьківські настанови та вчительські поради.



- Щиро бажаю вам знайти свою життєву стежину, а головне - стати гідними громадянами нашої держави. Навчайтесь, здобувайте подальшу освіту в вузах і коледжах і повертайтесь у рідне місто. Аби з вашою допомогою Ковель розвивався та розквітав, - з такими словами до випускників звернувся міський голова Олег Кіндер.



Керівник міста разом із начальником управління освіти Віктором Бичковським вручили медалі найкращим учням. Цього року 52 відмінники навчання отримали свої заслужені нагороди – 38 золотих та 14 срібних медалей.



Одинадцятикласники дякували своїм наставникам за шкільні роки. З щирими усмішками та неприхованими сльозами на очах вони прощалися зі своїми вчителями, однокласниками.



Свято продовжилось випускним балом. А вранці – традиційна зустріч сходу сонця та першого дня самостійного життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'яницю, 28 червня, у День Конституції України, у Ковелі відбулась урочиста лінійка для одинадцятикласників. Про це пише офіційний сайт Ковельської міської ради.Цьогоріч 353 юнаків та дівчат прощаються з рідною школою і зустрічають доросле життя.Традиційно ковельські випускники поклали квіти до Вічного вогню, стели пам’яті на честь наших земляків – загиблих учасників АТО, меморіальної стели «Хрест пам’яті жертв більшовицького терору», пам’ятників Тарасу Шевченку та Лесі Українці.Чарівні дівчата у вечірніх сукнях та їх мужні кавалери в елегантних костюмах ледве стримували хвилювання. Для них звучали найтепліші слова, мудрі батьківські настанови та вчительські поради.- Щиро бажаю вам знайти свою життєву стежину, а головне - стати гідними громадянами нашої держави. Навчайтесь, здобувайте подальшу освіту в вузах і коледжах і повертайтесь у рідне місто. Аби з вашою допомогою Ковель розвивався та розквітав, - з такими словами до випускників звернувся міський головаКерівник міста разом із начальником управління освітивручили медалі найкращим учням. Цього року 52 відмінники навчання отримали свої заслужені нагороди – 38 золотих та 14 срібних медалей.Одинадцятикласники дякували своїм наставникам за шкільні роки. З щирими усмішками та неприхованими сльозами на очах вони прощалися зі своїми вчителями, однокласниками.Свято продовжилось випускним балом. А вранці – традиційна зустріч сходу сонця та першого дня самостійного життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію